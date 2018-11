Verniz e lápis azul

A deputada Isabel Moreira(IM), certamente aproveitando uma vaga na extenuante labuta de pintar as unhas durante o debate do OE 2019, acabou de publicar um artigo de opinião no seu jornal de eleição verberando aquilo que ela considera ser a “imprensa antidemocrática”. Dá-nos uma lição sobre os direitos constitucionais associados à liberdade de imprensa, rematando com uma frase lapidar: “Não há, concretamente, democracia participativa, esclarecida, não condicionada, sem liberdade de imprensa”. Não podia estar mais de acordo, eu e a maioria dos 7,5 milhões de portugueses que leem jornais dos quais 23% 1,725 milhões só lê jornais gratuitos e a maioria dos restantes 5,775 milhões lê diários generalistas, regionais e desportivos, nomeadamente via internet, pelo que talvez não sejam muitos os que têm o privilégio de aceder à sua douta opinião, pois o semanário onde escreve não é barato. Depois de tais considerandos IM atira-se aos jornalistas e aos jornais fora da sua esfera ideológica e desenquadrados da sua conceção de imprensa democrática, acusando-os de “condicionar a opinião pública num sentido anti democrático”. Mas não haverá alguma confusão na mente preclara de IM? Então uma “não notícia” que é veiculada pelo Correio da Manhã (CM) é aproveitada e divulgada pelos restantes órgãos de comunicação? Mas se é uma não notícia, como diz IM, e é divulgada por todos os outros órgãos de comunicação porque razão só o CM é anti democrático? Então Assunção Cristas é uma “escriba” só porque escreve no CM? Se escrevesse no seu semanário seria o quê? Uma defensora da imprensa democrática? Então o Observador “dedica-se a destruir a direita democrática”? Mas o que será para a deputada IM direita democrática? Gente caladinha e encolhida que não expõe as suas ideias? “Precisamos, urgentemente, de apoiar o jornalismo sério, independente e comprometido com o Estado de direito” não quereria antes dizer com o Estado Novo? E já agora porque não retornar ao lápis azul?