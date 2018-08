Amigos e Amigas madeirenses. Eu, como muitos de vós, sempre estimei e dou primazia ao consumo de produtos regionais, não só porque para mim a frescura de um produto é muito importante mas também sinto que estou a contribuir para o desenvolvimento da nossa economia. Bem sem querer divagar mais, vou direito ao assunto. Estou sempre atento às publicidades, sobre promoções, que apareçam nas diversas superfícies comerciais. Ainda á bem pouco tempo uma dessas empresas tinha em promoção diversos produtos regionais, como constava num dos seus folhetos de publicidade. Sem mais demoras aproveitei para ir às compras. Chegando a superfície comercial, deparo me com a secção dos produtos regionais e começo as minhas compras. Para meu espanto quando chego aos nossos “ovos regionais” deparo me com caixas de dúzia de uma marca regional, mas os ovos embalados são importados, pois além do código dos ovos não ser o código do ovo regional (aqui na RAM é 3PT 08), o famoso símbolo da madeira, também não estava na embalagem. Gostava eu de saber onde param os nossos ovos regionais. Resumidamente tentam vender gato por lebre. Meus amigos e amigas, tenham sempre a atenção se os produtos regionais que compram são mesmo produzidos na RAM ou apenas embalados na RAM. A diferença é tudo.