Os banqueiros, na sua ilimitada sede de agravada ganância, puseram os portugueses a pagar os seus desmandos. Ricardo Salgado, Oliveira e Costa, João Rendeiro e Jardim Gonçalves foram condenados a pesadas coimas (já pagaram?), que são, no entanto, uma ínfima parte dos muito mil milhões de euros que os contribuintes (leia-se tansos fiscais) foram obrigados a desembolsar para salvar bancos, sem usufruto...

Da banca não se espera boas notícias. Vemos, ouvimos e lemos e não queremos acreditar: Tanto o BCP, como o Novo Banco já foram injectados com o nosso dinheiro. Agora, perdoaram (ofereceram!) ao Sporting CP, 94,5 milhões de euros! Porquê? Isto é mais que vergonhoso. A banca tem benefícios fiscais vários: pagam menos impostos, proporcionalmente, do que a mercearia da minha aldeia(!). As obscenas comissões bancárias que nos cobram por lá termos o nosso dinheiro, usado a seu bel-prazer, afinal também servem para aliviar o passivo dum clube...

O BCP congelou e diminuiu rendimentos aos seus trabalhadores, recusando aumentar salários.

O Novo Banco recorreu a um despedimento colectivo extinguindo centenas de postos de trabalho e continua a fechar balcões...

Foi miseravelmente indigno salvar bancos e banqueiros e só num arremedo de República como a nossa é possível, agora, o nosso dinheiro contribuir para diminuir o passivo dum clube...

O PR que perora sobre tudo, tem algo a dizer?