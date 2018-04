Velha Glória! Será líder?...

Passam os tempos ficam as recordações e as lembranças de um passado remoto de décadas marcantes, décadas que ficam para sempre registadas nas memórias.

Pois são momentos que jamais me esquecerei ao longo da minha vida.

Estávamos na década de setenta, quando ainda era criança e a minha adoração pela menina redonda nasceu comigo, nasceu comigo, nasceu no meu corpo e espalhou-se pela minha alma!

Deste esse tempo não faltava a um encontro do NACIONAL, quer no estádio dos Barreiros, quer no Liceu, pois era um clube admirava e sonhava um dia ser e estar lá dentro, quando crescesse!

Num certo Domingo de sol estava a assistir nos Barreiros a um jogo do NACIONAL, quando por mera apreciação ao encontro, destacava-se na equipa um central chamado Maurílio Freitas com postura dentro do relvado, tecnicamente excelente e com elegância e delicadeza superior ao normal a comandar a equipa.

Desde então ficou-me para sempre na memória aquele jogador, pensando quando crescesse ser como ele.

Mas o tempo comanda a vida e comecei a minha carreira de futebolista no clube da rua 31 de Janeiro.

Passei pelos diversos escalões e quando cheguei a júnior, para meu espanto a equipa técnica era chefiada pelo Prof. António Lourenço e Maurílio Freitas.

Aquele jogador que admirava naquela década de setenta.

Era uma grande glória do clube como jogador, sendo o atleta mais utilizado na história do NACIONAL com 337 jogos realizados.

Como treinador era amigo, compreensível, dedicado, exigente e responsável, sendo ele e o Prof. António Lourenço, que me fizeram crescer como homem. incutindo-me a técnica a garra, determinação, bem como a disciplina quando entrava em campo com a braçadeira de capitão para defender o emblema NACIONALISTA!

Agora neste momento presente, como nacionalista acho que Sr. Maurílio Freitas é um candidato ideal a presidente do nosso clube de acordo com informações recentes da comunicação social, pois tem os requisitos necessários: é uma velha glória, é nacionalista, dedicou-se imenso ao clube, como jogador, treinador e para terminar bem a sua paixão pelo clube candidatar-se a presidente e ser líder do clube do seu coração!

Sendo necessário formar uma lista de nomes com amor a este clube e se apresentar no acto eleitoral que deverá acontecer quando esta época cessar, lá para princípios de Junho.

Penso que acabaria a passagem por este clube em grande se fosse eleito.

No entanto o Sr. Eng. Rui Alves plantou grandes raízes neste clube e alimentou-o durante muitos anos, com grande classe, sabedoria, inteligência, calma, serenidade e com grande amor ao emblema que é líder .

Sendo assim temos dois potentes nacionalistas a disputar a liderança do nosso clube.

Só me resta saber quem serão os sócios que anseiam mais para defender e liderar as nossas cores!

Somente para inicio de Junho saberemos o resultado final.