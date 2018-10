VAR e UEFA

O Jogo efectuado na passada quinta-feira, dia 25 de Outubro, no Estádio José Alvalade, referente à terceira jornada do Grupo E da Liga Europa, que o Sporting CP, tendo apanhado pela frente o “super” clube inglês, proveniente da cidade de Londres, o Arsenal Football Club, tendo perdido por 0-1, com um golo marcado ao minuto 78 por Danny Welbeck. Efectivamente não foi somente o poderio (?) dos ingleses, que ditaram a derrota do Sporting CP, igualmente a contribuição de um senhor chamado Damir Skomina, que veio da Eslovénia, e, que foi o juiz do “apito”, efectivamente não teve à altura dos principais lances, muito importantes e que tanto prejudicaram o Sporting CP.

A não mostragem de uma cartão vermelho, foi uma das principais e enormes falhas, deste senhor, ao não marcar falta de Sokratis sobre Montero. Um penálti sobre Nani, não assinalado, e um possível fora de jogo no lance do golo de Danny Welbeck. Foi uma derrota inglória da equipa portuguesa na recepção ao Arsenal, com a ajuda de um árbitro com uma actuação algo duvidosa. No entanto os jogadores do Sporting CP; arriscaram muito pouco, pois os londrinos praticamente tinham tudo controlado.

Será que os clubes portugueses, continuam a serem olhados, como clubes do terceiro mundo(?).