Valorizar o futsal

Com a vitória no final da tarde de sábado em Oliveira de Azeméis, frente à Sérvia por 11-0, a selecção nacional de Portugal, confirmou o primeiro lugar do Grupo 4, e confirmando assim o seu apuramento para o I Campeonato da Europa de Futsal Feminino da UEFA , a realizar no próximo ano de 2019, que já tinha sido confirmado ontem após a vitória por 3-1 sobra a Finlândia.

A selecção portuguesa feminina de futsal, qualificou-se esta quinta-feira, depois de ter ganho à sua congénere da Finlândia por 3-1, alcançando assim a segunda vitória do Grupo 4, depois de ter ganho na 1.ª jornada, à República Checa por 12-0, ficando assim apurada para a fase final da I edição do Campeonato da Europa de Futsal Feminino da UEFA, agendado para meados de Fevereiro de 2019.

Torneio realizado em Oliveira de Azeméis, referente ao Grupo 4, em que teve a participação das selecções da Finlândia; Portugal; República Checa e Sérvia, sendo esta a selecções a última adversária de Portugal, jogo a ser realizado no próximo sábado, num jogo somente para cumprir calendário.

Jogos que foram transmitidos através do canal da TVI24, que foi uma grande divulgação para a modalidade que começa a dar os seus primeiros passes, a nível internacional.