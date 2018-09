Unesco e a Educação

A atribuição do título de Cidade Educadora UNESCO a Câmara de Lobos é um galardão porta-estandarte do município, onde quer se aborde o tema da Educação. Mas será, que na prática são realmente implementadas estratégias de promoção de inovação do sistema educativo do concelho.

A cidade de Câmara de Lobos disponibiliza na baixa, rede wifi gratuita (para os turistas)! E as escolas do 1ºciclo, quantas é que é têm uma rede assim que abranja a maioria das salas? E o parque informático/tecnológico dessas escolas, está devidamente atualizado e direcionado para as salas do futuro!? É que, um dos seis pontos da definição de cidade educadora é o “alargamento do uso de tecnologias modernas na aprendizagem”!

Sugere-se ao município um levantamento sério das necessidades das escolas, pois há investimento a fazer na Cidade Educadora da UNESCO ...