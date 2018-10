Uma referência no Turismo

A propósito da passagem do 85º aniversário de João Carlos Veiga Pestana, Guia Intérprete Oficial há 56 anos!

A data reuniu, na Madeira, a sua Família, que é madeirense e também internacional, amigos que foi fazendo ao longo da vida cá e por esse mundo fora, num convívio que espelhou a sua forma de ser. Um verdadeiro anfitrião no privado e na profissão, sabendo fazer amigos e promovendo com profissionalismo e com bom humor, mas especialmente com o coração a ilha onde nasceu.

Numa época de grandes transformações como a que vivemos, em que a tecnologia faz parte do dia a dia, em que as aplicações móveis surgem a toda a hora e têm o seu lugar, mas o trabalho do profissional Guia Intérprete (Prof. Inf. Turística) , com uma abrangência de conhecimentos, que vai muito para além do bom domínio dos idiomas, continua a ser de grande importância para que, quem nos visita, descubra a essência de cada local e sinta a alma de um povo. O Turismo faz-se com pessoas e para pessoas!

O Guia Veiga Pestana foi e é uma referência para todos nós ligados à informação turística. Após 56 anos exercendo a profissão, continua a lutar para que os nossos visitantes levem uma boa imagem da terra e das gentes e partam com vontade de voltar!

Uma terra de TURISMO pequena como o arquipélago da Madeira, para poder sobreviver num mundo cada vez mais global, tem que ter Autenticidade, preservando as características que nos distinguem dos demais, tem que ter Alma e tem que ter Qualidade em todos os seus sectores. Uma boa formação profissional é essencial!

É importante que todos os Madeirenses tenham brio pela sua terra, que a respeitem e a defendam.

Que os jovens aprendam a se orgulhar destas ilhas, que conheçam melhor a nossa história e sintam que todos somos importantes para o futuro da Madeira e do Porto Santo.