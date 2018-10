Uma homenagem

Do concioneiro popular do Nordeste Brasileiro e de autor anónimo, retirei estas rimas singelas que ofereço àqueles que tão denodadamente e com tanto sacrifício dedicam as suas vidas ao mister de educar o povo:

“Mas que bonita a profissão de professor,

trabalha muito p’ra educar os filhos da gente

educ’ o meu, educ’ o seu, educ’ o dele

educ’o pobre, educ’o rico, educ’o doente

educ’o grande, educ’o pequeno

fica tod’o mundo mais inteligente”

“É muito nobre a profissão de educador

ele educa qualquer um sem distinção,

educ’o feio, educ’o lindo,

educ’o mau, mas também educ’o bom,

educ’o careca, educ’o o cabeludo

educ’o imberbe, também educ’o barbudo

educ’o musculoso, também educ’o fraquinho

educ’o magro, também educ’o gordinho,

Viva o professor qu’educa todos com carinho”

“Educ’o que trabalha, e educ’o relaxado

educ’o rico e educ’o apertado,

educ’o conformado , educ’o aventureiro

educ’o perfumado, educ’o que não tem cheiro

Viv’o professor educador do mundo inteiro”

“Os professores que educam os filhos de todo mundo têm muito valor , mas o que educ’o meu não tem dinheiro que pague!.”(Anónimo)