Uma companhia de aviação e porque não

As ultimas noticias sobre a TAP vieram confirmar que a Madeira tem de arranjar rapidamente uma alternativa a esta companhia , pois a nossa fonte de rendimento que é o Turismo necessita de uma auto estrada (aviões ) para trazer os Turistas que na sua maioria estão a três a cinco horas da nossa Região . Pelas declarações do seu Presidente a TAP é uma empresa privada (segundo parece dominada por Chineses ou os seus credores ) e não tem obrigação de serviço Público . Neste contexto os Madeirenses estão à mercê de uma estratégia desta empresa que no mercado global pode optar por outras rotas . Hoje a Madeira tem Grupos Económicos ligados ao Turismo e não só com performances económicas assinaláveis , que cresceram e se desenvolveram com a Autonomia . O seu futuro também está dependente da acessibilidade da Região ao Exterior . O Governo Regional tem de continuar a se bater pela continuidade territorial que é um direito inalienável de todos os Portugueses . Neste contexto a cartelização que existe neste setor não vai acabar com a entrada de uma companhia , pois o grosso das vendas são efetuados com os tours operators que lhe são cobrados os preços módicos enquanto aos Madeirenses são cobrados preços pornográficos .Assim a solução para o Futuro da nossa Região Autónoma passa pela criação de uma nova companhia aérea que terá de ter a envolvência dos Grupos económicos e do Governo Regional , com o objetivo de permitir não só acesso mais rápido e direto dos principais centros emissores do nosso Turismo, como permitir aos residentes e Continentais viajar a preços económicos ente a Madeira e o Continente . Podem dizer que os custos são elevados e que já houve outras experiências como Air Columbos e Air Luxor que não resultaram . Contudo na Madeira existe Capital tanto no setor privado como no público para alavancar uma empresa de aviação , que será sinónimo da nossa Independência . Mas para este desiderato ter sucesso necessita da vontade e união e a conjugação de todos os agentes económicos ( grupos empresarias ,Empresas turísticas, Associações empresariais , Governo Regional ...). Todos somos poucos para implementar uma companhia de aviação Madeirense, mas a sua concretização será a melhor resposta à desconsideração que os Madeirenses têm sido objeto das atuais Companhias que operam na Madeira.