Um pedido urgente para salvar uma vida

Eu sei que neste mundo todos sofrem à sua maneira... uns por questões de saúde... outros por certas limitações... bullying... etc.... mas chegou ao meu conhecimento a situação de Sandra Afonso... para quem ainda não conhece a sua história por favor visite o site https://www.gofundme.com/usa-doctor-to-save-my-life... Era uma pessoa que eu conhecia “de vista”, mas que desde ontem (09-11-2018) passei a conhecer pessoalmente... uma pessoa lutadora e com grande vontade de viver... com esta carta venho apelar ao ser humano que temos dentro de nós.... o caso dela é mesmo extremo e precisa urgentemente de ajuda....

Não é fácil estar à espera de quem não conhecemos para nos ajudar pois sabemos que cada qual passa as suas dificuldades.... mas também acho que não é impossível...que as pessoas ajudem e façam uma doação, por pouco que ela seja (5€). Faz toda a diferença à Sandra!

Já pensaram que gastámos 5€ por vezes em banalidades, e a população que temos cá na Madeira, se cada um doasse 5€, a Sandra já poderia estar nos EUA a fazer o tratamento que ela necessita! Não fiquem indiferentes! É cruel o que ela está a passar! Como disse no início... todos os dias há gente a sofrer, mas se conseguirmos, ao menos, ajudar uma pessoa é muito bom... por isso por favor... vejam a história da Sandra Afonso... Não deixem que esta carta passe despercebida... partilhem a história e ajudem por favor. ... É uma vida que está em questão... Obrigada.