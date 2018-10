Um desafio

Todos nós gostamos de uma determinada canção ou de um determinado artista. No entanto, tem sempre aqueles que preferem explorar um pouco mais do que apenas um artista ou uma canção, e é nesse sentido que venho cá escrever este artigo (já deve ser o sétimo ou oitavo que escrevo).

O que se passa é que tudo aquilo que ouvimos nas rádios, hoje em dia, normalmente é o que o público mais ouve, e por consequência, é o que mais gostam. No entanto, por alguma razão existe o Spotify que tem algumas canções exclusivas que nem na rádio nem em outro lado nenhum se ouve, a menos que claro, que decidam ir assistir a um concerto do respetivo artista.

Mas não se enganem nem se desenganem, não foi o Spotify o primeiro a me trazer novas músicas ao ouvido. Quando eu era adolescente recebi um e-mail inesperado de um fã da Eurovisão que nem conhecia, convidou-me para participar num concurso online bem parecido à Eurovisão. Tanto gostei da experiência que agora já leva anos desde que participei no primeiro concurso, hoje participo num concurso chamado Earth Music Vision (é um grupo no Facebook) e um chamado EuroMusic (também num grupo), representei o Japão nas duas primeiras edições do Earth Music Vision (tudo indica que vou mudar de país na terceira) e represento actualmente o Chile no EuroMusic. No geral, quem sabe as regras da Eurovisão, certamente não terá dificuldade em entender as regras destes dois concursos pois são praticamente as mesmas, com a excepção de que em vez das respectivas actuações das semi-finais e final serem ao vivo, são com vídeos Youtube. Aliás devido à distância de alguns concorrentes nada pode ser feito ao vivo, mesmo.

Então fica aqui o desafio para aquelas pessoas, que como eu, têm uma certa paixão pela música. As que quiserem participar nestes dois concursos tudo o que devem fazer é obviamente falar com os administradores de ambos os concursos e eles, a seu tempo deverão de responder às vossas dúvidas.