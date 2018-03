Um agradecimento à CMF

Sou emigrante em Guernsey e natural da freguesia Santo António, e agora que vim à minha terra, a nossa linda ilha da Madeira, soube pelos meus vizinhos que o prédio que tenho no Lombo dos Aguiares, que comprei há 10 anos, perdeu o valor e passou para uma zona das verdes, ou seja, já não posso construir lá mais nada para os meus filhos. Mas eu quando comprei o prédio, através de uma agência aqui da Madeira, disseram-me que podia construir, e a Câmara passou me um papel também a dizer que sim, agora venho cá e dizem-me que o Presidente da Câmara tirou direitos a muitos prédios nestas zonas e que não podemos fazer mais nada. Já telefonei varias vezes para a Câmara do Funchal pois quero receber uma indemnização e não me resolve o problema, quero falar com os mais altos e não me deixam lá chegar. Eu e a minha esposa só não queremos ficar sem aquilo que investimos e que pensamos ser para os nossos filhos.