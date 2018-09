Tudo na vida tem um fim

LUISÃO, vai pendurar “as botas” como um dos jogadores mais titulados da história do SL Benfica. Anderson Luís Silva, mais conhecido no mundo do futebol por Luisão, nasceu a 13 de Fevereiro de 1981, na cidade de Amparo, São Paulo, Brasil, Tendo começado a sua carreira de futebolista no ano de 1999, representando o Clube Atlético Juventus, mais conhecido popularmente como Juventus da Mooca, é um clube polidesportivo, recreativo e social da cidade de São Paulo, fundado no dia 20 de Abril de 1934, por membros da colónia italiana do bairro da Mooca. Depois representou entre 2000-2003, o Cruzeiro Esporte Clube, que dadas as devidas provas de um grande defesa central, rumou até à Europa, onde chegou em Agosto de 2003, para representar o SL Benfica. Fez a sua estreia na época de 2003/04, chamado pelo então treinador do clube encarnado José António Camacho, onde se estreou no dia 14 de Setembro de 2003, num jogo frente ao CF “Os Belenenses”, no Estádio do Jamor, cujo resultado foi de 3-3, tendo sido o autor de um dos golos. Nessa mesma época venceu a Taça de Portugal, num jogo frente ao FC Porto, tendo o SL Benfica ganho por 2-1, final realizada a 16 de Maio de 2004. Entretanto em 2001 em representação do Cruzeiro, foi chamado à selecção de Sub-20, onde realizou um jogo.

Ao serviço do SL Benfica, nas 15 épocas, em que representou o clube encarnado, vestiu a camisola de Cosme Damião, por 538 vezes, número somente superado por outra grande glória de seu nome Nené, tendo marcado 47 golos.

Nas 15 épocas conquistou, ao longo da sua carreira, como jogador o mais titulado da história dos encarnados, somando 20 títulos; seis Campeonatos Nacionais; três Taças de Portugal, sete Taças da Liga e quatro Supertaças. Para além de ter alcançado por duas vezes as finais da Liga Europa, nas épocas de 2012/13, sendo derrotado pelo Chelsea, por 1-2, em Amesterdão e na final realizada, na época de 2013/14, em Turim, frente ao Sevilha, onde após no tempo regulamentar o resultado se encontrava 0-0, houve necessidade de se recorrer ao desempato por (gp), tendo o Benfica saído derrotado por 2-4.

No seu longo palmarés conquistou os seguintes títulos, ao serviço do Cruzeiro, 1 Campeonato

Brasileiro em 2003; 2 copas do Brasil em 2000 e 2003; 1 Campeonato Mineiro em 2003; 2 Copas Sul Minas, nos anos de 2001 e 2002 e 1 Supercampeonato Mineiro em 2002.

E finalmente pela selecção Brasileira, conquistou a Copa América no ano de 2004, e a Copa das Confederações nos anos de 2005 e 2009.

Neste longo deste historial, provavelmente muita coisa ficou por dizer, acerca deste “luso-brasileiro”, amado por uns e odiado por outros. Mas na certeza porém, que durante as 15 época de águias ao peito e como capitão, representou o SL Benfica, com grande afinco, dedicação e profissionalismo.

Mário da Silva Jesus