Triatlo encerra estradas?

É simplesmente uma vergonha todas as estradas de acesso ao funchal serem encerradas devido ao triatlo. Vivo na ajuda e tinha que ir às urgências do hospital com a minha filha. Vou pela rua joao paulo ii e demoro mais de 20 min a chegar à rotunda da quinta magnólia. O polícia diz que posso descer mas só não posso ir para a avenida do mar. Desço e o polícia em baixo diz que só posso ir para a estrada monumental. Digo-lhe que tenho que ir para o hospital, por motivo de urgência e ele pede para aguardar e telefona ao chefe dele. Depois do telefonema, a resposta é que não há excepção e que devo voltar a subir para a Quinta Magnólia, quando outro me tinha mandado descer. Estavam vários condutores exaltados com esta situação, porque as pessoas têm compromissos, como por exemplo trabalhar, mas isso não interessa, o triatlo é que é importante. Outro condutor que vivia na imperatriz d. Amélia também não deixaram ir para casa, porque a solução é esperar que o triatlo acabe. O que não entendo é que as estradas encerradas têm todas 3 vias, mas o importante é o triatlo e precisam das 3 vias,... Ninguém pensa na consequência do encerramento das estradas? Não bastava encerrar 1 via e deixar as 2 outras com acesso para os 2 sentidos. Haja bom senso e soluções, os próprios agentes da polícia estavam desorientados e a pedir auxílio, porque não estavam a conseguir gerir as reclamações. E porque não fazer o triatlo no domingo, dia onde o trânsito é mais calmo, ou então noutro local que não fosse o centro do funchal.