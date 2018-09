Transporte de animais - PSL

Desde que viajo no navio “Lobo Marinho”, da Porto Santo Line, que deparo-me com as faltas de condições que o navio apresenta principalmente para quem leva o seu animal de estimação.

Quando chego ao navio sou obrigada a colocar o meu pequeno animal de estimação no canil do barco, um canil sem quaisquer condições para quem leva o seu animal de estimação, tanto de pequeno ou grande porte. Os animais no final da viagem ficam a tremer cheios de frio e de medo devido às faltas de condições do canil. É de lamentar como a “Porto Santo Line “trata os animais de estimação! Porque não se aplica o mesmo a quem viaja de avião? Isto é, conforme o peso e o tamanho do animal ia no navio, junto do seu Dono dentro da sua respectiva transportadora, ou caso contrário ia num canil próprio para os animais de estimação.