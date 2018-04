Trabalho das 9 às 17

Não lembra ao diabo sugerir, como tirada política, que os trabalhadores madeirenses às 17 horas largam a sua ocupação profissional. Só mesmo de quem nada entende da actividade das empresas e do esforço dos seus trabalhadores. Confundir o funcionalismo público, preguiçoso e improdutivo, com a vida dos profissionais nas empresas é prova de ignorância grave pelas funções que desempenha no governo. Ou seja, estamos entregues, e a tutela da nossa economia, a quem pensa que os trabalhadores são uns malandros. Não sabe da vida real!

O dr. Pedro Calado quer falar demais, para ocupar uma liderança que não é sua, o que tem riscos quando não se mede o que é dito. E devia ter começado pelos funcionários públicos de quem é chefe. Dizer-lhes tudo o que parece pensar sobre o seu contributo para a construção da Madeira autonómica. E afirmar que não haverão mais tolerâncias de ponto, isto sim verdadeiros escândalos demagógicos e eleitoralistas, para carnavais, ralis, futebol, etc. Aqui se verá a fibra do homem. E introduzir medidas que aumentem a produtividade e o gosto pelo trabalho público.

Em tempo próximo de eleições é pouco provável !

José Sabino Freitas