The bad boy and the good job

O deputado à AR Carlos Pereira (CP) eleito pelo PS-M, acaba de ser indigitado pelo Governo da República (GR) para vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Recordar que CP foi o relator do célebre relatório final da comissão de inquérito aos créditos da CGD, relatório esse que branqueou toda uma série de malfeitorias que ocorreram no referido banco público e que acabou chumbado por faltarem à votação final 2 deputados do seu próprio partido o que é para esquecer. Para lembrar são as suas posições firmes e reivindicativas contra o protelamento pelo atual GR no que concerne à resolução de alguns dos principais dossiês com a RAM como a construção do novo hospital, a redução dos juros da dívida e a revisão do modelo de mobilidade, tendo inclusive afirmado publicamente que os mesmos teriam de ser resolvidos até ao fim da atual legislatura. CP ao contrário do atual líder pró-forma do PS-M e do candidato indicado pelo partido para concorrer às próximas eleições legislativas, tem sido uma voz incómoda não só para os adversários políticos mas também para o próprio partido a nível nacional e, em minha opinião, foi de longe o líder do PS-M mais competente e com capacidade para almejar presidir ao governo da RAM. Ora o Primeiro Ministro (PM) não aprecia mesmo nada este modo de fazer política, não gosta de ser contestado, não gosta de ser interpelado, e basta assistir aos debates na AR para vermos o modo como sistematicamente vira o bico ao prego, fugindo de responder e esclarecer os portugueses nas questões difíceis que lhe são postas, naquilo que para alguns é habilidade política, mas para mim não passa de dissimulação e manha. CP tem sido assim uma espécie de bad boy para o PS coisa que o PM detesta ao invés de boys caladinhos e subservientes, como por exemplo os atuais boys do PS-M. E o que seria melhor para tentar amansar um bad boy for the job senão um good job for the boy? Conseguirá?

Leitor identificado