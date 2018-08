Venho por este meio mostrar a minha indignação e revolta pela maneira como o Sistema Regional de Saúde está a prejudicar o desenvolvimento das crianças da nossa ilha que precisam de cuidados especiais a nível da Terapia Ocupacional. Antes de mais quero dar os parabéns ao leitor (que a 18 de agosto), neste espaço, teve a coragem de “denunciar” a falta de acompanhamento do seu filho e a desadequada resposta dada pelo SESARAM : “ Continue a aguardar a sua vez”. Na verdade esta não é uma resposta que se dê a pais que esperam desesperadamente à cerca de um ano por alguém que ajude o seu filho em dificuldade. Mais indignada fico por ter uma filha que com muito esforço dos pais, esteve durante quatro anos no continente a tirar o curso de Terapia Ocupacional, teve de emigrar, já lá vão dois anos e dois meses, para a Inglaterra, (contra a sua vontade), pois a ilha que a viu nascer nunca lhe deu uma oportunidade de trabalho. Apesar de se encontrar a trabalhar num hospital na sua área de formação, sei que como todo o madeirense, gostaria de exercer a sua profissão na sua terra natal e poder ajudar as crianças (e são muitas), falo com conhecimento de causa, que tal com o filho do leitor referido anteriormente, precisam de jovens madeirenses que tal como a minha filha são licenciados nesta área,mas tiveram de imigrar, mesmo que isso não fizesse parte dos seus planos. Um conselho deixo ao leitor da carta de 18 de agosto: não baixe os braços, lute por aquilo que o seu filho tem direito e termino reforçando as suas palavras:” Haja saúde... pelo menos para as crianças.