Terá mesmo o Porto Santo no coração?

Haverá, com certeza, uma explicação plausível para que o Porto Santo, desde os tempos mais remotos até à actualidade, seja uma óptima “madrasta” e uma péssima “mãe”. A muitos dos que chegam, vindos de outras paragens, e aqui assentam arraiais, recebemos de braços abertos, fazendo jus à nossa hospitalidade. Desbravamos caminhos, facultamos informações, indicamos saídas, “estendemos a passadeira vermelha”... Rapidamente, adquirem o estatuto de “filhos” e os naturais passam a “enteados”. Não me perguntem por quê. Também não sei. Sei, sim, que os que saem de Porto Santo, sobretudo os jovens, já não voltam para ficar. Vão procurar longe o que na sua Terra lhes é negado. Têm Porto Santo no Cartão de Cidadão e levam-no no coração. Esses, sim.

Mas, há sempre um mas... Infelizmente, há também os que sentem vergonha de dizer que são de Porto Santo. Desperdiça-se oportunidades de ouro para o que poderia ser uma excelente promoção a custo zero.

E este mal vem já de longa data. Lá pelos anos setenta, no meu tempo de estudante no Funchal, cada vez que eu encontrava os barqueiros pela cidade, corria para eles em busca de notícias de casa, da família e da Terra... Conheci alguém que comigo privava e se sentia muito incomodada com isso, porque os homens andavam descalços, mal vestidos e era uma vergonha aproximar-se deles... Nessa altura os nossos meios de comunicação eram as cartas, os barqueiros e o telefone que só algumas mercearias tinham.

Éramos pobres então. Continuamos pobres. E permaneceremos pobres enquanto continuarmos a maltratar por incúria, ignorância, inércia ou falta de visão a minha querida Terra. E não me digam que a têm no coração, porque não pode ser verdade, quando a usam para servir-se e não para servir!

Deste contexto excluo, claro, as pessoas que fazem do Porto Santo a sua segunda casa e aqui, de pleno direito, usufruem do que lhes é devido, sem interesses obscuros. A essas o Porto Santo agradece. E eu, também.

Madalena Castro