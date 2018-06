TAP sempre TAP

Hoje ao olhar para a Banca dos jornais fiquei surpreendido por ver uma Equipa de nomes sonantes na Madeira . Provavelmente em época do Mundial esta equipa veio festejar o Bom desempenho que têm feito na Madeira. Só que os cidadãos da Madeira é que têm sido o bombo da festa. Embora os a candidatos a Presidente do Governo digam que o problema da continuidade territorial deve ser analisado na sua plenitude , não vi nenhuma entidade Regional e Nacional a se debruçar sobre o assunto e apresentar uma solução que contemple todos os condicionalismos de sermos uma Ilha rodeada por mar.

Esta Equipa fechou o único balcão que tínhamos na Madeira, que servia para esclarecer , resolver, ajudar em qualquer situação. Neste contexto vou dar um exemplo como somos considerados por esta Equipa. Adquiri por Internet uma viagem Funchal Lisboa com um mês e meio de antecedência , paguei 383 euros por uma viagem ida e volta e ao solicitar o recibo enganei-me no número de contribuinte do beneficiário da viagem. Como no Site não contempla esta situação telefonei a pedir ajuda. Indicaram-me um site e enviei a pedido de retificção. Enviei uma vez, duas vezes e até agora nada, nem uma resposta, nem uma justificação. Como não temos a quem nos dirigir, fico a pensar que tem de ser em Lisboa que posso resolver esta situação , mais uma vez em Lisboa ? .Será que tenho que pagar outra viagem? Mais do que visitas de pompa e circunstância, espero que a visita desta Equipa seja produtiva e passe olhar a Madeira como parte de Portugal, para que eu deixe de escrever sobre uma companhia que viajo há mais de 50 anos.