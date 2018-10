TAP: factos, argumentos e ventos

Reconhecendo os incómodos transversais, dos 70 voos cancelados, ida e volta este ano e não só, para a R.A.M, causando inúmeros constrangimentos humanos e financeiros, sinto-me na obrigação de prestar alguns esclarecimentos vividos entre meados da década de noventa e final, sobre esta matéria..

Factos : tendo sido a” Peixe Azul” pioneira da Região, na exportação e importação de pescados em grande escala, nas datas compreendidas de 1995 a 2000, considero que só existiu um caso, que me lembro, quando se deu derivado a uma paralização no embarque da mercadoria, que foi enviada daqui e retida no aeroporto de Lisboa via Barcelona, devido a uma greve dos pilotos da companhia. Para tentar resolver a situação foi preciso o responsável da carga do nosso aeroporto, me buscar, para de imediato colocar-me, 24 h depois no cockpit, do avião. Ao chegar a Lisboa, qual o meu espanto,ver as caixas do pescado viradas e fora das câmaras de frio, numa situação lamentável e com um auto-notícia da inspecção geral sanitária, à minha espera....

Argumentos:

Pesquisar todas as compras efectuadas pela empresa na lota do Funchal (tunídeos espada preta e outras espécies) . Na lota do Caniçal ( as douradas que estavam em viveiro, num circulo único, na Baía de Abra, que foram exportadas no ano de 1997 pela peixe azul.

Nos anos, entre 1998 e 2000, com a quebra dos tunídeos nos nossos mares o “ boom” da pesca do Caniçal é o ( pargo capatão e ligítimo) dinamizado, por mim. Grande parte deste produto foi exportado.

As cartas de porte, com nº de caixas, pesos e nº de voo, emitidas pelo transitário do aeroporto, entre 1995 até 2000.

Movimentos destas cargas, pela TAP.(1995/2000)

As dimensões do nosso aeroporto eram menores e os aviões Boeing 727 que levavam as cargas, menos tecnológicos, dos atuais a funcioar A 319/20 e 21.

Todas as vezes que enviava mercadoria o cliente era avisado, por fax. (será que as transmissões têm estes dados?)

Ventos:

No roteiro do arquipélago da Madeira e ilhas Selvagens do Instituto Hidrográfico, pág.

2-6 , estão litografados os rumos e força do vento (Beaufort): ocorrências percentuais na Ponta de S. Lourenço entre 1961 e 1970. Seria útil saber, quais foram as alterações climáticas até agora....

Espero com este dados, o governo Regional, a comissão de inquérito e outros, o bom senso entre as partes envolvidas na medida, que este imbrólio está a prejudicar, severamente a economia da Região...