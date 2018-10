Tancos, mentiras encobrimento e desonra

O roubo de material de guerra da base militar de Tancos está a tornar-se uma novela de mentiras, encobrimento e desonra para o nosso Exército. Se é de criticar a forma displicente, mesmo incompetente, como o Governo da República e nomeadamente o Ministro da Defesa trataram deste assunto, que dizer dos militares implicados no escândalo, nomeadamente as cúpulas da Polícia Judiciária Militar. Ao contrário do que afirmou recentemente o Presidente da República e chefe máximo das Forças Armadas, quase desvalorizando o escândalo que envolveu as peripécias de recuperação do armamento em detrimento do roubo própriamente dito, considero que sendo elementar investigar todos os factos ocorridos, não é de somenos importância, antes pelo contrário, apurar porque razão militares de alta patente e com grandes responsabilidades na estrutura militar se prestaram a toda esta farsa desonrosa de encobrimento no apuramento da verdade. Há perguntas que têm de ser respondidas por quem de direito para o cabal esclarecimento da opinião pública. Foi a 1º vez ou estes roubos já eram recorrentes? A quem aproveitava o “negócio”? Apenas aos autores do roubo ou roubos? Será que o autor ou autores do roubo se prestaram a toda esta farsa de devolução do material roubado apenas porque ficaram amedrontados com o impacto mediático que o caso atingiu, ou porque alguém que não contava com todo esse impacto mediático os forçou a isso? Não há cúmplices dentro da própria estrutura militar? Ninguém informou o autor ou autores do roubo sobre a falha na vigilância e o momento certo para o mesmo ser perpretado? O Ministério Público continua a investigar e não é ainda o tempo certo para que que estas e outras questões sejam esclarecidas. Contamos é que após a conclusão da investigação e do eventual julgamento em Tribunal dos implicados, a opinião pública seja cabalmente esclarecida e não restem dúvidas, a bem da honra do nosso Exército e dos militares cumpridores.

