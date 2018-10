“Sumário” revisão da matéria dada

Depois de 108 anos de instaurada a República muitos factos aconteceram em Portugal ao longo de mais de um século. O mais relevante e recente para nós foi a instauração do actual regime designado de democracia, mas que não foi mais do que a continuidade do anterior modelo que denominado de ditadura onde antes os opositores do regime eram perseguidos e presos, e os actuais são enganados com promessas por aqueles que deveriam estar presos, actuais políticos que não estão presos, mas que têm o descaramento de encheram os cidadãos de promessas cada quatro anos, para depois se encherem de dinheiro e bens à custa da (ignorância) da grande maioria da população. Tudo o que até aqui tem sido a gestão política do país leva à desilusão total da grande maioria da população que na sua «inocência» continua a acreditar em promessas sabendo de antemão que nunca serão cumpridas. Nos pilares da democracia, onde Educação já não fazem parte os valores, o respeito, a decência, o humanismo, o patriotismo. Na segurança, onde os criminosos e corruptos são condecorados ou fazem parte de cargos importantes e proliferam por esse país fora. Na justiça, onde se criam leis à medida dos prevaricadores e dos que a larga escala lesam o património dos cidadãos e do estado, como os casos BES e ou das ruinosas PPP’s parcerias público privadas, e tantas outras. Na saúde; onde por exemplo se espera 10 ou 15 anos por uma simples cirurgia às cataratas, e frequentemente falta material básico. Afinal democracia não é nada disto. Depois! aparecem radicais a promoverem modelos que despertam curiosidade às populações, conquistam seguidores e atingem patamares de relevância ou até chefia de governos, muito por culpa da má gestão daqueles que confundem serviço público, com servir-se do que o público contribuiu com os eu esforço, trabalho e impostos. Corrupção parece fazer parte do ADN dos políticos, e os cidadãos impotentes para encontrarem uma solução para esta catástrofe. Já Olof Palm, ex-primeiro ministro sueco (1969/76 e 1982/86) dizia que: a solução para acabar com a pobreza, era o estado dar aos mais pobres a oportunidade de; com trabalho, educação e justiça deixassem de ser pobres. Está na hora de todos e cada um perceber que o país precisa de honestidade, confiança, trabalho e motivação para acabar de uma vez por todas este flagelo nacional que é a corrupção. Esqueceram-se que a palavra democracia deriva do Grego DEMOS que significa, povo e KRATIA que significa poder, designando, então, o sistema pelo qual o povo exerce o poder.Infelizmente o nosso povo não foi educado para exercer a democracia activa e participativa. Todos abraçando uma só causa o bem estar das maiorias sem tirar benefícios conseguidos de forma justa ás minorias. O melhor método para equilíbrio da verdadeira democracia é que haja uma verdadeira, saudável e autêntica JUSTIÇA.

A.J. Ferreira