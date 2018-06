Falta de educação, auto convencido e arrogante, manipulador, inventando “verdades” à sua medida e conforme lhe interessam, eis o perfil do personagem que nestes últimos tempos, em todos os canais televisivos, nos entra diariamente em casa sem qualquer convite. Custa-me entender como é que uma entidade considerada de utilidade pública pode estar à mercê das diatribes de dirigentes que já mostraram publicamente toda a sua incapacidade quer ética quer de defesa dos superiores interesses dessa entidade, sem que o ministério público intervenha desencadeando de imediato uma investigação independente e conclusiva sobre esses comportamentos. Em vez disso assiste-se a um espetáculo absolutamente degradante de acusações e contra acusações entre duas fações, agora desavindas mas em tempo coniventes com os comportamentos impróprios de um dirigente máximo de uma entidade de utilidade pública. Soube agora que o referido personagem e os seus comparsas da direção para além dos respetivos ordenados e despesas de representação também recebem chorudos prémios pecuniários pelas vitórias obtidas nas diversas modalidades. Então num clube com imensas dificuldades económicas e financeiras, ao ponto de não ter honrado os compromissos com os seus credores relativamente a um empréstimo obrigacionista, pode permitir-se que os dirigentes, para além de chorudos ordenados aufiram ainda prémios pelas vitórias? São eles que lutam em campo pelas vitórias ou são os jogadores? Porque é que o dito personagem ao mimosear os jogadores de futebol após uma derrota com os epítetos já de todos conhecidos, não o fez a si próprio? Se é responsável pelas vitórias não o é pelas derrotas? Não é só para bem do SCP mas do futebol português, que estes tristes acontecimentos acabem rapidamente, e isso está nas mãos dos sócios do Sporting Clube de Portugal ao votarem na próxima assembleia geral de destituição da atual direção, acabando de uma vez com o atual Sporting Bruno de Carvalho!

