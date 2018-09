É incrível como assistimos todos impávidos e serenos ao aparecimento ou melhor ao desaparecimento dos jogos das Champions dos écrans da MEO e da NOS porque foram comprados por outra entidade que ainda não chegou a acordo com as operadoras e portanto os clientes que assinaram em tempos um serviço com esse pacote incluído não podem hoje ver os jogos que lhes foram oferecidos quando fizeram o contrato com as mesmas.

Se a MEO e NOS não estão a defraudar os seus clientes que dizer da Sport TV que nos ofereceram cinco canais para podermos ver todos os jogos e mais alguns e agora no horário da Champions passam jogos de há 2 e 3 dias? Baixar o preço? Nem pensar, apesar do serviço e da oferta ter sido afectada. Que palavras para definir este procedimento? Não há entidade nenhuma que obrigue a Sport TV a requalificar o preçário face à oferta que põe ao dispor dos seus clientes? Julgo que o preçário foi feito em função também do dinheiro que tinham de pagar pela Champions mas como agora não têm de suportar esse custo porque perderam-no bem podiam rever a mensalidade dos seus clientes .

Tudo isto é uma vergonha e o pior é que ninguém se atreve a questionar ou a exigir explicações.

António Sousa