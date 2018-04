SOS Pavilhão do Funchal

O andebol madeirense, apesar dos resultados conseguidos a nível nacional, ao longo dos anos não merece mais do que um pavilhão escolar para treinar e competir. Esta época foi possível assistirmos a cenas caricatas, com o jogo referente a uma eliminatória da competição europeia (aliás ultrapassada pelo Madeira Andebol) e uma equipa de limpeza da chuva que caía da cobertura, apesar de ser apenas uma chuva miudinha. No jogo Madeira Andebol-Avanca, disputado na quarta-feira, decisivo para a equipa ser apurada para os seis primeiros, o chamado grupo A, onde jogam os melhores clubes portugueses, as quedas eram mais do que muitas e o risco de lesões graves enorme. Os madeirenses perderam e isso foi fruto duma paupérrima exibição da equipa, sabe-se lá se por razões do piso que não permitia jogar com velocidade, contactos físicos individuais e mudanças de direção, tão frequentes no andebol. E ficou tudo para ser decidido no último jogo, este sábado, contra o ABC, um dos grandes da modalidade. Treinos para o jogo? No Pavilhão do liceu, com chuva a cair nos dois dias que antecederam o jogo. Logo, o treino possível. Mas tudo acabou bem, porque acabaram por vencer o jogo, num pavilhão completamente cheio, com grande participação do público, essencialmente jovem, a puxar pela equipa do princípio ao fim. Vitória por 24-23, sofrida mas merecida, com uma grande atitude dos jogadores do Madeira Andebol. E assim a equipa voltou a ser apurada para o grupo dos melhores seis, situação habitual há vários anos. Pelo meio há um título nacional, segundos lugares e uma Taça de Portugal. Para já não falar de algumas dezenas de títulos nacionais nos femininos.

O entusiasmo criado e mantido pelo andebol e especialmente pela equipa do Madeira Andebol, já deveria ter despertado a atenção das autoridades para uma situação insustentável. Um pavilhão com capacidade máxima de 500 lugares, que em vários jogos a polícia tem de fechar as portas por razões de segurança, por estar lotado, não é grande cartaz para a cidade ou para a Região.

Tudo isto será pacífico, se pensarmos que estamos em crise (a das instalações do andebol muito anterior à da troika), mas quando numa bela manhã vemos nos jornais que está a ser projetada uma pista de atletismo galáctica, inspirada certamente nos anéis de Saturno, então não há crise. Há prioridades e elas estão identificadas: falta ao Funchal uma pista de atletismo de um modelo que não deve chegar a haver uma meia dúzia em todo o mundo. Assumo a minha ignorância sobre o assunto. Sabendo da crise, resta-me ficar a sonhar com um pavilhão como os que existem em grandes metrópoles como Gondomar, Póvoa de Varzim, Tavira, Aljustrel, Viseu, Gondomar, Portimão, por exemplo. Aqueles tipos só podem ser loucos e terão grande inveja da cidade do Funchal quando souberem que optámos por uma pista “Anéis de Saturno”. Ao que parece vai ficar na zona da Penteada, para onde esteve projetada a construção de um pavilhão multiusos, segundo foi dito na RTP-Madeira em direto.... E que até hoje não se justificou, sendo preferível mais uma obra doutro planeta.

Não temos inveja das várias instalações de qualidade construídas na Região. Mas simplesmente somos grandes adeptos do princípio “merecer para ter”. Infelizmente a inversa não encaixa com o andebol.

Quando desceremos à terra, para descobrirmos que cidade até hoje não tem nenhum pavilhão municipal ou governamental, capaz de dar resposta a organizações de eventos internacionais, sejam eles desportivos, musicais ou culturais?