Como a fama ultrapassou fronteiras, as entidades responsáveis pelo ensino na China convidaram o professor universitário Manuel Pinho para dar aulas e fazer conferências sobre economia na especialidade de corrupção. Cumprindo a tradicional arte oriental de bem receber, logo à chegada convidaram-no para um espectáculo de sombras chinesas “O grande êxito das Offshores”. Para espanto de Manuel Pinho, a história estava cheia de personagens conhecidas. Tendo como marionetista Ricardo Salgado, as marionetes José Sócrates e sua ex-mulher, o amigo financeiro Carlos Silva e companheira, Armando Vara e filha, Bataglia, Granadeiro, Zeinal Bava, Barroca, Lalanda, o próprio Manuel Pinho a que se juntavam mais alguns figurantes no papel de figurões. À medida que a história se desenrolava, os espectadores, perplexos com toda aquela ostentação em que aquela gente vivia, e sem que nada tivessem feito para tal, apercebendo-se que as autoridades não punham cobro a tais situações, começaram a pateada e as vaias exigindo para que fosse feita justiça. E é precisamente nesse momento que entra em cena uma nova personagem, uma destemida PGR que sem se atemorizar com aqueles que pensavam ser os donos disto tudo, logo começou a cortar os fios e a partir as varas das marionetes. O estrondo foi enorme e os espectadores, de pé, foram para intervalo aplaudindo o final do 1º acto. Enquanto isso, dou comigo a pensar se não será ideia dos chineses, que não dão passos em falso e como já fazem com tudo que copiam, não começarão a exportar também especialistas em corrupção e desta forma passarem a ser os senhores do Mundo. Entretanto, aguardemos pelo reinicio do espectáculo para ficarmos a saber o fim desta tramóia.