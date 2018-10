Solução para o Aeroporto da Madeira

Infelizmente, os cancelamentos de voos no Aeroporto da Madeira estão a aumentar e se pensarmos nos efeitos das futuras alterações climáticas, a situação será ainda mais grave.

Quando defendi numa conferência na Calheta que a Madeira necessitava de mais uma pista alternativa à atual, muitos criticaram a minha ideia, mas até hoje, não vi ninguém apresentar uma solução para um problema que tenderá a agravar-se no futuro. Tenho recebido muitos telefonemas de pessoas anónimas a concordarem com a minha proposta, principalmente quando chegam à Madeira de avião e têm de voltar a Lisboa ou divergirem para outros aeroportos. Como diz o ditado “Antes que o mal cresça, cortasse-lhe a cabeça”, para preparar o futuro e deste modo, evitarmos um declínio do fenómeno turístico na Região e por conseguinte, um aumento do desemprego e encerramento de algumas unidades de alojamento turístico.

É necessário construir uma nova pista na Calheta, como alternativa ao Aeroporto da Madeira, porque este concelho é o único da Madeira que dispõe de condições naturais favoráveis (orográficas e meteorológicas) e também porque é importante assegurar o crescimento do principal setor da economia da Madeira que é o turismo, assim como promover a descentralização das unidades hoteleiras. A Madeira não é só o Funchal!...

Como obter as verbas para a construção do novo aeroporto?

Primeiro, fazer o levantamento do número de voos que foram cancelados no último ano, número de turistas afetados, número de madeirenses que foram prejudicados, nomeadamente os estudantes, quantificar os prejuízos das companhias aéreas e dos próprios hoteleiros. Segundo passo, elaboração de um Memorando a enviar à União Europeia através do Governo Regional, onde conste todos os dados associados aos prejuízos provocados, assim como solicitar apoio financeiro para a construção do novo aeroporto, visto ser uma situação premente. Provavelmente, ao abrigo do Fundo de Coesão e do Princípio da Ultraperiferia o Governo Regional poderá receber 75 % do custo total. Os outros 25 % teriam de vir do Governo da República Portuguesa, ao abrigo do Princípio da Continuidade Territorial, pois não somos portugueses só para votar e proporcionar ao Estado português que receba mais Fundos Comunitários à nossa custa (a Região tem a maior área inerente à Zona Económica e Exclusiva de Portugal).

Todos nós sabemos que quem pagou as obras de melhoramento dos aeroportos do Porto, de Lisboa, de Faro e de Ponta Delgada foi o Governo da República e não os habitantes dessas área geográficas. Como a Madeira ainda pertence a Portugal, também temos os mesmos direitos dos outros portugueses que vivem nas outras duas unidades territoriais.

João Baptista