Solo e Sangue

O título eleito para esta crónica está associado a uma das piores tragédias do século XX, que nem quero aqui descortinar porque o fim desta breve prosa é outro. O que é ser madeirense? A questão já foi formulada na minha presença por diversas vezes, as respostas são sempre jocosas e triviais e é um grande atrevimento decifrar esta singela pergunta, até porque estou no mesmo campo do que aquele filósofo que afirma que definir a arte é acabar com ela, a arte, como ser madeirense, é um conceito aberto, sempre sujeito a novas definições, estilos, pose e traços. Que o digam os Impressionistas, no seu tempo foram atraiçoados pelo gosto dos críticos, mas agora são a quinta-essência da arte, chegando os seus quadros a valores astronómicos. Definir algo como um conceito aberto tem a sua beleza porque abre caminho à evolução, à mudança, à transfiguração e mutação, mas isso não implica que não exista um módico de unidade, de estabilidade e perseverança. E é aqui que se pretende chegar. Ser madeirense é ser herdeiro de uma linhagem cultural, é ser adepto de um modo de vida, é fazer parte de uma comunidade sem se fundir com ela, ou melhor, sem perder a individualidade, a singularidade da consciência, autónoma e independente. É uma apreciação ligeira mas que sirva de ignição para o debate.

Chegando a este ponto pode-se constatar que ser madeirense é uma entidade transcendente e imaterial, que se libertou do sangue e do solo, que tão má memória trouxe nos destinos da Europa. Aliás, esta visão transcendente das nações é uma descoberta do Ocidente que permitiu subjugar o ímpeto racial e nacionalista, e que pode ser resgatada na identidade regional. Não quero aqui aprofundar o registo intelectual que trouxe esta ideia, mas aproveito a ocasião para lembrar que uma desportista não deve ser privada da sua identidade numa prova de fundo, como foi o caso de Jessie Serrão, e que este caso deve-nos levar a pensar a fundo sobre aquilo que somos, aliás porque essa cogitação é indispensável para saber qual será o destino do nosso povo. Para ser madeirense, basta em espírito ser leal à nossa identidade. Bastará isso, e nenhum regulamento deverá alterar esta premissa.