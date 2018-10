Socca, o primeiro mundial de futebol amador em Portugal

Tem estado a realizar desde do dia 23, terminando no próximo dia 29 de Setembro, em plena Praça do Comércio, cujo palco e local foi construído um mini estádio com capacidade para perto para três mil espectadores e que tem decorrido, a 1.ª Edição (o primeiro mundial), do “Socca World Cup de 2018”, o Mundial de Futebol Amador, com a participação das seguintes selecções nacionais, divididas por 8 grupos de 4 países, num total de 32 países participantes, assim distribuídos; no Grupo A; Grécia; Paraguai; Portugal e Turquia. No Grupo B; Espanha; Paquistão; Moldávia e Rússia. No Grupo C; Bélgica; China, Escócia e País de Gales. No Grupo D; Cabo verde; Canadá; França e Irlanda, No Grupo E; Cazaquistão; Eslováquia; Inglaterra e EUA. Grupo F Brasil; Bulgária; Egipto e Letónia. Grupo G; Alemanha; Angola; Croácia e Índia. Grupo H; Eslovénia; Oman; Polónia e Tunísia.

Depois dos jogos referentes às meias-finais, efectuados há poucos minutos, já estão encontrados os finalistas: assim a Polónia e Alemanha, que irão disputar a final, enquanto para a disputa do 3.º lugar, se irão defrontar Portugal-Rússia, isto no final desta tarde.

Pela primeira vez que existe um mundial de futebol na capital, Lisboa, em que estão a participar 100% de jogadores totalmente amadores.

Dos 32 países que estiveram a disputar este Mini campeonato de Football, foram apurados para disputar hoje dia 29 de Setembro, as meias-finais, que ficaram assim acasalados, que jogarão entre sim, para disputarem e poderem chegar à final; Alemanha-Rússia e França-Portugal.

A próxima edição a realizar no ano de 2019, será disputada na Grécia

