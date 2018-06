Sobre a eutanásia

Este debate não vai morrer, já o sabemos, mesmo que o parlamento tenha deliberado como deliberou, o debate vai permanecer tristemente dilacerante. Deste modo, creio haver a necessidade de trazer alguns elementos para o debate que creio não se tratarem de «convicções íntimas» de foro religioso que não passam, segundo algumas vozes, de «demagogia ética».

O primeiro ponto a ter em conta é perceber porque o fenómeno da eutanásia se coloca. Este ponto não é despiciente, a eutanásia não é uma descoberta do esclarecimento ou do iluminismo, é um problema que deriva de uma consequência do progresso da medicina. Se a medicina não obtivesse a capacidade de prolongar a vida para além do desejável o problema não se colocava e os relatos de pessoas que agonizam em vida seriam muito mais escassos. Ou seja, não se pode discutir a eutanásia sem pensar no progresso cientifico da medicina, para onde este vai, quais são os seus pressupostos. Este problema tem sido amplamente ignorado e merece alguma atenção pois será possível prevenir a agonia antecipadamente não se chegando ao extremo da dor e sofrimento.

O segundo ponto é tratar da eutanásia como se fosse um direito inalienável. Ora, há aqui dois pontos muito duvidosos. O primeiro pode ser exemplificado com um exemplo, imaginem que um ou uma jovem, perfeitamente saudáveis, vos aborda para vos dizer “eu quero morrer”, por muita compaixão que tenhamos e por muito que acreditemos que a morte digna é um direito, se soubermos que se trata de uma pessoa fisicamente saudável, nunca poderemos achar isto como normal. O mais provável é que consideremos esta vontade como resultado de algum dilema profundo, uma angústia psicológica. Nunca colocaremos a questão que esta pessoa tem direito a morrer. A questão será certamente resolúvel, a medicina, uma atenção ou uma manifestação de afecto poderão surtir efeito. O segundo ponto sobre este «direito», prende-se com um dever. No caso de uma pessoa jovem e saudável creio que qualquer pessoa sensata se inibiria de corresponder à vontade de outrem desejar a morte. Claro, dirão os defensores desta prática, que não é esses casos que estão a pensar. O que têm em mente são casos terminais, doenças implacáveis que sugam toda a vontade de viver. Compreendo o vosso ponto de vista, mas o que pretendo é demonstrar que o direito que julgam ser intocável não é de todo intocável, e só se aplica a situações muito extremas. Afinal, o que está em causa nem sequer é o direito das pessoas, porque isso foi refutado com o primeiro caso, mas com o dever de inibir um sofrimento atroz, e que esse dever deve ser considerado quando não há outra solução.

O terceiro ponto que pode ser denunciado sobre uma prática destas, é o problema de sermos seres sensíveis não só à dor física, como também espiritual e psicológica. Uma pessoa que deseja morrer por alguma razão que não seja objectiva (uma doença incapacitante, um caso terminal), como será tratada com a legalização da morte assistida? Será que essa pessoa não pensará que é um fardo, um incómodo e por essa razão sente que a sua vida não faz mais sentido, como encarar estes casos? Será que há aqui um direito à morte digna ou a completa falência da sociedade, do amor e da compaixão? É que se for esse fracasso será obsceno garantir o direito à morte digna, há uma linha muito ténue entre o direito à morte e o dever de morrer que pode acometer a uma pessoa com uma saúde e vitalidade debilitadas pela velhice ou por causas sociais, afectivas ou psicológicas.

Espero que nenhum dos defensores alegue tristemente que esta crónica é fruto de considerações religiosas, que isto não passa de uma violação dos direitos, que estou a impor as minhas convicções. A eutanásia não pode ser vista com uma mera contenda de valores íntimos ou ideológicos, o problema é sério, pois se a eutanásia for lei o que faremos? Serão médicos e enfermeiros que estão ao serviço da vida que providenciarão este acto clínico? Serão empresas criadas para o efeito, como acontece na Suiça? As questões ultrapassam o desenrolar de casos em que o dever de auxiliar uma pessoa a morrer é premente. Primeiro, podíamos pensar como é que se chegou a essa situação. Segundo, devemos pensar se este «direito» faz sentido para todos os casos. Terceiro, será que conhecemos assim tão bem a ciência médica para que possamos dizer que a eutanásia é a única e exclusiva solução?