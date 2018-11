SLB 1 vs Moreirense 3

Quando num jogo entre duas equipas de futebol, se exige inteligência para se sair vencedor dele, o técnico do Benfica, Rui Vitória, no confronto com o técnico da equipa adversária, sai sempre a perder. Rui “fracasso”, para além de ter um discurso confrangedor, que mete dó, nas intervenções antes dos jogos e depois quando pretende explicar os insucessos, reforça a sua derrota, pois é deprimente ouvi-lo ao tentar fazê-lo. O homem, que embora seja um “bom chefe de família, honrado e etc mais patetices”, não convence ninguém, e aumenta apenas a agonia que o SLB espelha e atravessa, sem remédio à vista. Desta vez foi o Moreirense a ir à Luz e pregar ali no estádio dos encarnados o que faltava da humilhação que carrega de trás, e depois de no Jamor ter levado no pelo coçado pelos azuis de Belém. Os “leões verdes e feridos nas lutas fratricidas recentes”, por muito menos despediram sem contemplação, o seu treinador. Agora esperemos pelo que vai fazer, o presidente dos “águias”, que voam cada vez mais com as asas queimadas e rasantes. Vitória soberba dos “cónegos” e bem arrancada, de fazer inveja pela forma como se impôs e coragem demonstrada. Resultado que podia ser mais expressivo para que o grito da agonia se ouvisse para além de Alvalade, e que na quarta feira europeia poderá assumir proporções de autêntico desastre nacional. O mais provável;