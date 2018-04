SESARAM sem resposta a doentes crónicos

Doentes crónicos sem acesso a tratamento urgente, em lista de espera há quase 1 ano, com recorrentes marcações e desmarcações de consultas, é humano?

Depois de 4 anos em centros de saúde, análises e consultas onde os médicos diziam que estava tudo bem comigo (apesar de me queixar e ter sintomas), no ano passado tive que inevitavelmente recorrer ao privado, onde descobri que tinha uma doença crónica no intestino, tendo sido imediatamente submetido a todos os exames que me fizeram gastar mais de 2500€ em despesas de saúde, no espaço de 2 meses. Após isso, como teria de ser acompanhado semanalmente e depois trimestralmente, fui ‘transferido’ para o Hospital, até porque comuniquei que não tinha recursos financeiros para um tratamento tão recorrente. Fiquei em lista de espera, e assim estou, desde Abril de 2017. Durante estes meses fui contactado 6 vezes pelos serviços, 3 a marcar a consulta e outras 3 vezes a desmarcar.

Entretanto, só me resta continuar a descontar o ordenado todos os meses e a gastar o pouco restante no privado, até porque a outra opção é morrer à espera dos serviços do nosso hospital.

Obrigado.