Na madrugada do passado sábado 29, pelas 2h40, um familiar do signatário foi ao serviço de Urgências do Hospital Central do Funchal a fim de ser assistido, atendendo a que havia uma forte suspeita de acidente vascular cerebral em curso. Transportado em ambulância, requisitada através do 112 e cuja prontidão e eficiência foram impecáveis, eis que o doente dá então entrada no referido serviço, na expetativa de que fosse observado e tratado de acordo com o diagnóstico a efetuar. Depois de ser submetido imediatamente a uma triagem, foi mesmo classificado pela enfermeira com a banda amarela, ou seja, de atendimento “urgente”!

Refira-se que o movimento neste serviço era muito calmo, ou seja, existiam muito poucos doentes para serem atendidos. Durante um período de 2 horas, não houve qualquer outra ambulância que tivesse ali chegado, o que pode ajudar a definir o movimento de entrada de pacientes nas “Urgências”...

O tempo foi passando e ao fim dessas 2 horas, decidi questionar os funcionários visíveis no espaço, uma vez que durante esse período não tinha constatado a presença de qualquer médico. Perante a ansiedade de ver o meu familiar vir a ser assistido tão rápido quanto possível e de se evitar assim, de algum modo, as sequelas de um possível acidente vascular cerebral, a enfermeira encolhia os ombros à minha abordagem e respondia: «Eu já chamei os médicos há algum tempo, mas eles estão lá dentro e não vieram ainda...»; insisti então para que os chamasse de novo, pois parecia-me uma situação bizarra e aflitiva o facto de estar um doente, classificado de “urgente”, sem ser prontamente atendido e, pior ainda, sem ser atendido durante mais de 2 horas!...

A enfermeira, visivelmente incomodada com a situação, respondia que não podia fazer mais nada, porque não podia “obrigar” os médicos a atender um paciente. Estranhando toda esta situação e cada vez mais pasmado, dirigi-me à secretaria do serviço de urgência a fim de tentar saber quem era a equipa que estava de plantão; o funcionário consultou os nomes da suposta equipa médica no computador e ia lendo em voz alta... Perguntei-lhe se não era suposto estar pelo menos um a receber os doentes urgentes, mas a resposta foi ainda mais bizarra: “eu nem sequer os vi ainda aqui!”.

Em resumo, após cerca de 2h30, o paciente sentindo-se um pouco melhor, e dado o adiantado da hora, bem como o seu estado fragilizado, sentia-se já muito cansado de estar sentado numa cadeira há tanto tempo, pelo que decidiu abandonar o serviço por sua conta e risco e ir para casa descansar, não sem antes avisar a enfermeira de serviço à triagem desta decisão.

Se o meu familiar – utente do SRS há longos anos e com uma idade já avançada - vier a ter quaisquer sequelas devidas a ausência de cuidados de saúde que lhe deviam ter sido prestados com urgência e que, pura e simplesmente, não existiram, fica aqui uma promessa à equipa médica responsável pelo não-serviço - há instâncias superiores para tratar destes casos!