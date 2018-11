Em tempos que é demasiado fácil dizer ou escrever mal e promover facilmente através dos inúmeros canais disponíveis, sinto me impelido, ou talvez ate obrigado, a escrever sobre o bem, o bem no Hospital Dr. Nélio Mendonça, mais especificamente no Serviço de Neurologia.

Fui operado recentemente e fiquei admiravelmente surpreendido pelo serviço prestado. A realidade por mim vivenciada durante um período de cerca de 15 dias foi a de que existem muitas pessoas que se dedicam de facto ao outro e tentam em momentos menos bons melhorar ou facilitar a situação debilitada do utente. Quero pelo presente, agradecer a todo o serviço e especialmente às enfermeiras Laura e Berta pela sua especial atenção.

A. Santos