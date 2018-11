Sérgio Paulo Marceneiro Conceição, nascido na chamada e conhecida “Cidade dos Estudantes”, mais propriamente em Coimbra, no dia 15 de Novembro de 1974, foi um ex-futebolista português e actualmente treinador de futebol, ao serviço do FC Porto. Tendo iniciado a sua actividade de futebolista na formação do clube da sua terra Natal, Coimbra nas épocas de 1986 a 1991, mais propriamente na Associação Académica de Coimbra, seguiu-se uma ida até á cidade Invicta, para representar o FC Porto, entre as épocas de 1991-1993. Para ganhar alguma experiência representou na época de 1993/94, o Leça Futebol Clube, tendo na época de 1994/95, com 21 anos sido emprestado ao Futebol Clube Felgueiras, tendo-se destacado como um dos melhores elementos da equipa de Felgueiras.

Entretanto depois de ter representado na época de 1995/96, o FC Porto, seguiu-se no seu currículo de futebolista, a representação de clubes italianos, como Lázio de Roma; Parma; Inter de Milão; de novo representado o FC Porto; representou os belgas do Standard de Liége; ainda uma viagem até á Arábia Saudita, onde representou o Al Qadisiya e finalmente acabando a sua carreira como futebolista representando os gregos do PAOK.

Pelo meio, entre a época de 1995/96, representou a selecção de Portugal na selecção dos Sub-21, tendo obtido 1 golo.

Em 9 de Novembro de 1996, Sérgio Conceição, pela mão do seleccionador de então Artur Jorge, fez a sua estreia, na cidade do Porto, pela selecção nacional, num jogo em que Portugal, venceu a Ucrânia por 1-0, jogo a contar para apuramento da 16.ª edição, do Campeonato do Mundo, França de 1998. Tendo representado a selecção nacional de futebol por 56 vezes, tendo apontado 12 golos. O ponto alto da sua carreira na selecção nacional aconteceu no EURO 20000, disputado na Bélgica e Países Baixos, quando fez um hat-trick, com que Portugal derrotou a Alemanha. Na qualificação para o Mundial 2002, Sérgio Conceição marcou 4 golos,

sendo alguns decisivos.

Quanto à sua longa carreira, na qualidade de treinador, teve a primeira experiência como assistente no Standard de Liége; Sporting Olhanense; Académica de Coimbra, Sporting Braga; Vitória Sport Clube a actualmente, regressa a casa só que, desta vez, com o papel de treinador principal do Futebol Clube do Porto, onde consegue o sue primeiro título num campeonato nacional ao vencer a Primeira Liga de 2017/18.

Actualmente na presente época de 2018/19, comanda a Primeira Liga.

Quanto à Liga dos Campeões Europeus, após a 4.ª jornada e vitória conseguida frente ao Lokomotiv de Moscovo por 4-1, está praticamente a um ponto de atingir os oitavos de final

Este é o currículo, como futebolista e treinador do irreverente Sérgio Conceição, decerto deverá ser no momento actual, o melhor treinador de futebol, português.

Em sua homenagem existe o Estádio Sérgio Conceição, em Taveiro, Coimbra.