Ser mãe também é sofrimento...

Por si só, este princípio deveria merecer de quem nos governa,a nível nacional, regional ou local, uma outra política,no que concerne à Saúde, Justiça e Educação.

Há erros e omissões que se cometem que pioram a vida do comum cidadão, tanto no presente como no futuro.

Todos nós (ilhéus) conhecemos, sobremaneira, as vicissitudes de viver numa ilha. Porém, numa ilha “castigada” por dupla insularidade, (onde falta quase tudo) é a duplicar a angústia, a ansiedade e a busca incessante de soluções para os problemas que vão aparecendo e se vão agravando com o decorrer do tempo.

Através de uma rede social chegou ao meu conhecimento o apelo de algumas mães em sobressalto, porque aos respectivos filhos, com necessidades educativas especiais, não tinha sido atribuída uma professora especializada, desde o início do ano lectivo até à presente data, com as implicações que isso acarreta ao nível da sua aprendizagem.

Não há (mas devia haver) uma equipa multidisciplinar de profissionais em cada escola, capaz de dar resposta adequada e atempadamente às crianças que, por infortúnio, são portadoras de algum problema de saúde,seja ele qual for.

Mas,convenhamos, o Porto Santo, por todas as razões e mais algumas, tem legitimidade para exigir que, nas nossas escolas, não faltem os professores especializados. O direito à Educação está consagrado na nossa Constituição.

Há que conjugar esforços, por parte de quem de direito, por forma a colmatar esta “anormalidade”.

Quando se atribui alguns milhões a clubes, associações etc.etc., facilmente se encontrará forma de “desviar” alguns “tostões” para contratação de professores, se for esse o caso.

Às mães das crianças em causa, recomendo que continuem a fazer “ruído”, até que alguém as ouça.” O amor de mãe rompe qualquer barreira”...