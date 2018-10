“Se bem me lembro...”, 1977

Em artigo de opinião intitulado “Se bem me lembro...(1)”, publicado no DN de 17.10.2018, Duarte Caldeira Ferreira refere “o primeiro Governo Regional presidido pelo Engº Ornelas Camacho” e “o dia 18 de Abril de 1977, em que o Presidente do Governo Regional mandou a Polícia de Choque carregar em cima dos trabalhadores da Hotelaria, junto à entrada da Assembleia”. Porque esta afirmação distorce a realidade e mancha a memória de alguém que, já falecido, não a pode agora esclarecer cabalmente, entendo ser de fazer notar o seguinte:

1. Quem conheceu a postura pública e privada do meu Pai, Engº Jaime Ornelas Camacho, sabe que foi estruturalmente um homem de valores democráticos, de paz, tolerância e de profunda formação humanista, procurando ouvir todos os intervenientes quer na sua trajectória profissional, quer particularmente no período referido do seu exercício de funções como Presidente do Governo Regional. Este período foi extremamente conturbado na Madeira, como é historicamente reconhecido, e da postura pessoal de disponibilidade e procura do diálogo que então demonstrou foi dado testemunho por membros de diversas forças partidárias (alguns também já falecidos), quer de forma privada quer pública, designadamente por ocasião da sua morte, em 23 de fevereiro de 2016. Dificilmente se poderia assacar ao meu Pai, Engº Jaime Ornelas Camacho, a assumpção de uma postura de “democracia musculada”, ou “de mandante de uma carga da Polícia de Choque”, como o faz o articulista no artigo de opinião em causa.

2. Para quem, como o meu Pai, dispensou durante o exercício de funções qualquer protecção policial para si próprio ou para a sua residência, a solicitação de uma intervenção policial teria que ser determinada pela complexidade de uma situação extraordinária, e sempre no estrito cumprimento da lei. Disso dá conta a consulta dos diários daqueles dias de abril de 1977, percebendo-se facilmente que uma luta de poder entre facções do Sindicato dos Profissionais da Hotelaria e Indústrias Similares levou a diferentes formas de manifestação, culminando com a ocupação ilegal da via pública e átrio frente ao edifício do Governo Regional, onde então funcionava também a Assembleia Regional. O próprio PS divulgou então um comunicado, segundo o qual “o Presidente do Governo Regional declarou a deputados do Partido Socialista que se deslocaram junto do mesmo para inquirirem sobre as cenas de violência a que assistiram e um deles tinha sido vítima assim como o povo trabalhador, crianças, e mulheres, o mesmo respondeu que a Polícia tinha actuado sob a sua ordem para dispersar a manifestação que era ilegal, mas que os métodos usados eram da responsabilidade da própria Polícia.” Uma abordagem correcta de quem como o articulista viveu e testemunhou esse período conturbado deveria contextualizar esta ocorrência, lembrar a enorme dificuldade com que a PSP então se deparava no exercício das suas funções, sendo muitas das intervenções daquela força de segurança repelidas por manifestantes e descambando por vezes tais situações em violência desnecessária.

O meu Pai dispensa justificações póstumas, a sua vida e os valores que a pautaram falam por si. No entanto, face às novas gerações que não o conheceram, não se afigura curial que, com base na memória pessoal de um facto vivido pelo próprio articulista mas do qual esqueceu, desconhece ou omite o enquadramento, se distorça a memória de um Homem que serviu empenhadamente a Madeira em diversas vertentes, profissional, cívica ou social.

José Ornelas Camacho