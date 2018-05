Saúde e Profissionais

A falta de enfermeiros está a colocar em risco os serviços de saúde em Portugal. A RAM não será excepção, mesmo que o actual secretário continue inebriado no seu conto de fadas. O SRS/RAM chegou ao fim da linha, há que reposicionar o comboio e criar uma nova linha, pois a linha assistencial, que se quer, hoje, em nada se compara com a linha assistencial, da época em que se criou o SRS/RAM: é hoje mais exigente, diversificada, exige desconcentração e descontinuidade dos cuidados; exige acima de tudo que o contribuinte não seja chamado a financiar uma privada, por o público não ter capacidade de resposta. O SRS/RAM, acima de tudo, não serve o cidadão, alimenta uma promiscuidade entres sectores, e está mais ao serviço dos lobbys na saúde: urge “UNIFICAR” e “REGIONALIZAR”. Precisamos de um SURS/RAM ao estilo do modelo canadiano. A contínua falta de enfermeiros, e de assistentes operacionais, é doentia, e mantém-se porque o sistema está focado em alimentar primeiro os “seus vícios”: como é que se admite que numa empresa da saúde, a contratação de médicos é 60% acima da de enfermeiros e assistentes operacionais (AOs), quando a necessidade destes profissionais já está no limiar da ruptura de serviços, quando a segurança e a qualidade dos cuidados está já em causa. O Sr. Secretário das finanças admitiu a contratação de 151 médicos, logo fala na contratação de 60 enfermeiros, e nem foca a contratação de AOs, quando se sabe que num hospital a necessidade de médicos e enfermeiros assim como de AOs e muito diferente: em termos gerais, temos o triplo da necessidade em enfermeiros e de AOs. Informo que os 60 enfermeiros, alguns deles, talvez, 50% estavam em miseráveis estágios profissionais, recibos verdes e afins: pergunto quantos médicos foram contratados nestas modalidades, aqui na RAM? Em determinados sectores, de internamento e ruptura já é uma realidade, se num serviço da tarde temos 3 enfermeiros, e apenas existe um AO, que tem de dar para uma realidade de 25 a 33 internados, muitos dependentes, com necessidades de deslocação em cama, 1 AO num serviço de internamento, é gozar com o trabalhador, é, sim, um sistema que o escraviza pelo excesso de trabalho, muitos são recibos verdes e não reclamam nem ninguém os defende; e mesmo com o sistema de classificação de doentes, que referencia a necessidade do numero de enfermeiros e AOs nas 24 horas, apenas existe, para decoração do sistema informático, porque não existem profissionais para repor, nem existe uma mobilidade interna eficaz e eficiente; porque quase todos os serviços estão em ruptura. Mas o Sr. Secretario das finanças esqueceu que a contratação de médicos, ainda em estado “verde”, largados nos serviços, muitas vezes “sozinhos e sem tutor”, fazem coisinhas, que “nem se deviam atrever a fazer sozinhos”, mas o coitado do vilão, não reclama, treme, perante a batinha, e se não for alguns enfermeiros seniores, e “mandar umas bocas”, estes coitados, largados ao “Deus Dará”, puerilmente julgam que os outros profissionais de saúde “estão lá para os servir”, redondamente enganados, quando despertam para uma realidade que os “contraria”, e que lhes lembram que cada um tem a sua função, pela qual responde perante a máxima, de que se está para servir, cuidar e tratar do doente e família, os nossos clientes, falha aqui o hospital empresa, que agora nem se preocupa com a qualidade da integração dos seus novos profissionais: aqui gasta-se por excesso e peca-se por defeito em milhares de euros de exames, alguns dispensáveis, e outros talvez até inadiáveis, num SRS/RAM, com listas vergonhosas de espera, em consultas, em exames e cirúrgicas. Deveria o governante das finanças, antes de falar, se informar, com o seu colega da saúde, mas ao que parece, nem um nem o outro estão aí para se preocupar com este assunto. Esta realidade a se manter, o SRS/RAM não evoluir para uma linha assistencial mais completa e desconcentrada, de nada vale um novo hospital, aliás não servirá para nada, se se continuar a ter altas problemáticas ao sabor das vontades de famílias e de uma gestão viciada e unilateral da saúde. A agravante é que agora temos um fofo, na política e um queque, sénior, velho e gasto a cricar e a brincar com este assunto, com a ajuda de um Costa que é a cereja sobre o projecto.