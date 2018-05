Saúde e educação de cabeça perdida?

Basta estar atento aos últimos acontecimentos, discussões, notícias e cartas do leitor para perceber que o Governo parece ter perdido o controlo da situação em áreas-chave de governação na Madeira. A situação desesperante de falta de condições nos hospitais, a falta de medicamentos e o processo do novo hospital têm mostrada uma inoperância tal que não se entende como ainda Miguel Alburquerque não fez mais mudanças nessa Secretaria. Tratando-se de uma área crucial para o povo nao se entende a estratégia do PSD. Na Educação é ainda mais evidente que pelo estado de guerra total que se tem visto nos últimos meses, Jorge Carvalho não tem unhas para tocar a guitarra. Tem toda a gente contra ele desde sindicatos, professores, pessoal não docente e ao que consta até colegas de partido que vêem com preocupação esta crispação desnecessária tendo em conta que o principal adversário em 2019 é um professor bem cotado na sua classe. O PSD dá tiros nos pés em duas áreas essenciais. O que passa com os principais estrategas do partido? Ou será que interessa a alguns uma hecatombe nas próximas eleições

Paulo J. Dias