Despesismo doentio! Podemos colocar a questão: qual a razão para que um hospital se torne num sourvedouro, incontrolável de dinheiros públicos? Até é fácil responder, para quem durante décadas, convive com o sistema, a esta e a outras, muitas questões, mas é fundamental, se perceber, que na estrutura de gestão e administração de um hospital central, é nuclear existência de uma figura: a de “gestor do internamento”, que simplesmente não existe, porque os lobbys na saúde não querem, adivinhem quem! O facto de existir, uma cultura, “laissez faire, laissez aller, laissez passer” , muito por culpa de falta de controlo e de disciplina organizacional, assim não nos admiramos da produtividade ser exígua, num sistema que sempre foi controlado e dominado por uma classe habituada a “não ser contestada”, nem confrontada, em especial quando perante vencimentos futebolísticos na saúde, apresenta uma produtividade recheada de derrotas e descidas de divisão. Mas quem tem culpa? A culpa tem quem detém o poder político, e nunca nada fez para blindar o abuso, e a violação sistemática do SRS mais aos serviço de interesses privados e de grupos que do cidadão contribuinte: e aqui falamos de uma monumental falta de legislação, assim como de respeito pela que já existe. Os governos nunca se preocuparam em criar mecanismos para um controlo de uma saúde que conviva com os privados, mas que seja controlada pelo estado, financiador do sistema e o qual recebe do contribuinte mensalmente o seu contributo: ora o cidadão não pode ser chamado a financiar a privada, por falta de capacidade instalada no sector publico, sendo empurrado para o privado. A não implementação de um controlo e monitorização da produtividade, assim como da efectiva aplicação pratica na saúde dos direitos constitucionais, na saúde, naquilo que se quer de uma pratica real a aplicar pelos hospitais públicos, tornou o terreno “fértil em promiscuidade” e apetecível aos grupos que operam na saúde. É de se ficar pasmado com o nível de corrupção neste pais. Em parte está justificada o sorvedouro de dinheiros públicos e para onde ele corre, desaguando numa foz de concessões à privada e em programas avulsos e de remendos, que agravam listas de espera, e que assim servem o propósito de se justificar as mesmas concessões aos privados. A saúde 100% privada, o doente, assim como os velhos e oncológicos são um peso, económico, que associados ao falso espírito de “já nada á a fazer”, justificará um desinvestimento a tal “analise beneficio, custo”, que tanto gostam de exibir também como bandeira da opção pela concessão, uma obsessão na RAM. A saúde e o SRS tem de ser 100% publico, além do SRS passar a ser SURS, “U” de único e com controlo publico absoluto;o que não impede uma cooperação devidamente negociada, onde o cidadão “nada paga”. A referenciação do cliente também terá de ser única, numa plataforma partilhada com a privada devidamente contratualizada, para oferecer serviços de saúde, sempre que a capacidade do publico não seja possível em tempo útil. A separação de quadros também obrigatória. O sistema assim funciona e muito bem, no canada, aqui também pode. Inclusive, para os privados na saúde, a regulamentação e a disciplina organizacional exigida e a elevada monitorização, tem benefícios, numa fonte de rendimentos certa, e segura, assim como, o cidadão, se lhe garantam cuidados e tratamentos de elevada qualidade. Beneficiamos todos com a alteração de paradigma e com um novo e renovado SRS/RAM, transformado em SURS/RAM: será proposta de mandato no programa de governo do PURP-MADEIRA 2019, programa que ficará concluído até finais de Maio de 2018