Ruas 31 de Janeiro e 5 de Outubro, para quando?

A notícia do NÓS Cidadãos (29 MAR 2018) sobre estas ruas, fez-me refletir sobre a situação de impasse, em que se encontra a “Ponte Nova” da Ribeira de Santa Luzia. Por um lado temos o GR a querer executar a Ponte para poder concluir a obra, por outro temos a CMF preocupada com a sua classificação como património de interesse Municipal. Sou de acordo que se classifique e que se cuide do nosso património, mas como tudo na vida, tem que haver um critério para a sua viabilidade, não pode ser a “qualquer custo” ou “só porque eu quero”. Os egos pessoais não podem, de forma alguma, por em causa a segurança e o bem estar social.

Para mim, pouco importa a repavimentação por questões de segurança rodoviária ou pedonal, aquilo que me preocupa mesmo é a nossa segurança enquanto pessoas.

Por questões naturais, reza a história que dentro de poucos anos voltará a existir outra intempérie em que a “Ponte Nova” poderá vir ser a causa de uma grande perturbação na baixa citadina.

Todos nós: autarquias, entidades públicas e privadas, cidadãos, etc. temos o dever de prevenir riscos e de agir, em permanência, como “Agentes de Proteção Civil”. Nesta ótica, com base nos acontecimentos do passado, compete-nos averiguar riscos e prever medidas, não os ignorar como se não tivesse acontecido. Alguns desses riscos estão bem à vista: catástrofes de cheias, o evoluir das precipitações, que cada vez são mais intensas e com caudais mais elevados, a própria localização geográfica da Ponte, entre outros.

É fundamental evitarmos que venham a ocorrer inundações (por causa da ponte) mas se às houver, é essencial procurarmos minimizar os estragos por elas causados.

Se olharmos com olhos de ver, após as “obras de reforço” dos muros longitudinais da ribeira, a Ponte Nova passou a ser uma zona vulnerável. Facilmente se verifica que o caudal de água que passa pela mesma é realmente restrito quando comparado com o resto do canal. Mas a mais, em situação de cheias surgirão forças adicionais (fluxo de água), que podem causar estragos num muito curto espaço de tempo e invadir rapidamente inúmeras artérias da cidade. É urgente tomarmos medidas para evitar que essa vulnerabilidade se torne evidente.

Portanto, e porque não há outra forma, é mais do que óbvio que se deve proceder à continuidade das obras na Ponte Nova, (até podem ser num modelo arquitetónico alusivo ao existente) tendo em vista a passagem de um caudal próximo daquele que circula ao longo da ribeira. Só assim estará garantida a passagem natural da água, e cumulativamente, o mais importante, á segurança dos cidadãos que se encontram mais a sul da cidade.

Por ultimo, relembrar ao sr. Presidente da Câmara da Funchal, Comandante Operacional Municipal da Cidade, que tenha uma visão mais enérgica e uma preocupação mais incidente daquilo que é a segurança das populações. Em segurança há muita coisa que não se vê, mas que tem que ser vista ou prevista, caso contrário os sorrisos de alegria podem se transformar em lagrimas de tristeza.