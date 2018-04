Ronaldo e as comparações saloias

- Meu amigo, venho de propósito ter contigo, por várias vezes, neste LOCAL, do Ronaldo ter dito tanto mal.

- Sobre essa questão, eu já te tinha avisado:- falavas como um individuo mentalmente desequilibrado!

- É verdade. Finalmente me apercebi de que o que várias vezes disse AQUI, já não era uma opinião mas uma ignóbil perseguição.

- Pois, e então com o Messi, as comparações que fazias eram tão absurdas e caricatas, que quem as “ouvia” desfazia-se em sonoras gargalhadas.

- Hoje, pensando bem, meu amigo, não sei como me deixei cair tanto no ridículo.

- Pois, deixavas todo o mundo admirado, já que quando abordavas outras questões davas a impressão de ser um homem ponderado.

- E sou, só que por razões lá do diabo, não podia ver o Ronaldo.

Agora depois de o ver atuar em Turim, caí em mim. E agora vendo o Messi em Roma, quase ficava em coma.

- Fico feliz por ti. Nunca é tarde para um homem cair em si. Reconhecer que, quer perante a família, estranhos ou amigos a estupidez tem limites.

- Tens razão. Eu quando falava do Ronaldo estava mergulhado numa profunda maldição.

- Bom, o que passou, passou, o que disseste de errado pela minha parte estás perdoado, agora o que é preciso é que não voltes a te armar em parvo. No mundo do futebol só há um Cristiano Ronaldo!

- Estás certo, mas eu tenho uma enorme admiração, quase diria uma paixão, pelo Messi!

- E tens razão em ter por ele uma enorme admiração. Contigo estou solidário, pois trata-se igualmente de um jogador extraordinário.

Só que nestes últimos anos, o melhor do mundo tem sido o Cristiano.

Tem sido o melhor da sua equipa, tem sido o melhor em (quase) todas as competições que participa e ai da nossa Seleção se não fosse ele a deitar a mão.

- É verdade, tens razão, o Messi, por exemplo, tem sido uma desgraça na Seleção, as suas boas exibições contam-se pelos dedos de uma só mão. Se a Argentina tivesse o Ronaldo a tempo inteiro, duvido que tivesse estes anos todos sem ver a “mulher do padeiro”!

- Claro. Até porque a Argentina em termos de valor e quantidade de jogadores é de uma grandeza que não se compara com a Seleção Portuguesa!

- ´É como te digo, meu amigo, a minha cabeça estava desaustinada quando te dizia que o Ronaldo não valia nada.

Quero que me desculpes pelas tontices que por mim foram ditas e que continuemos amigos pelos restantes dias das nossas vidas.

- Valdemoura, meu amigo, a partir de agora o que disseste do meu conterrâneo Cristiano está esquecido.

Vamos continuar a admirar Messi e Ronaldo respeitando as suas características diferentes, mas tendo o bom senso de não tirar valor a um para por no outro, exatamente para não fazermos papel de parolos!

Juvenal Pereira