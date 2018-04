Ribeira Brava 1 - a guerra

A confusão que reina na Junta de Freguesia da Ribeira Brava, e por consequência, no seio do projecto Ribeira Brava 1 tem um rosto e um culpado, o rosto é o Presidente da Junta, Marco Martins e o culpado, o presidente da Câmara e líder do RB1, Ricardo Nascimento. Ricardo Nascimento sempre soube que Marco Martins era um sujeito conflituoso que arranja confusões por onde passa, contudo e ao abrigo da coligação com o CDS, aceitou que ele fosse o candidato à principal junta do concelho, porque nunca esperou que ele ganhasse. Mas ele ganhou, o povo andava descontente com o anterior presidente e deu a Junta a Marco Martins, e ai começaram as confusões. Numa ganância desmedida, reivindicou logo passar para presidente a tempo inteiro, e assim, em vez de 750, ganhar 1500 euros, muito bom para a pessoa em questão. Uma vez que essa mudança de estatuto estava ferida de ilegalidade, a presidente da Assembleia de freguesia não aceitou, e ai começou a guerra, guerra que mostrou Marco Martins ao que vinha: Poder e principalmente dinheiro. Mas o que tem chamado a atenção nesta guerra tem sido o silêncio ensurdecedor de Ricardo Nascimento, mostrando o fraco líder que é. Um verdadeiro líder tem de saber dar um murro na mesa e unir as tropas, acabar com as confusões no seio de um grupo que se quer coeso. Até agora, o que podemos ver é que Marco Martins tomou a liderança do RB1, e só algumas senhoras estão dispostas a lhe fazer frente, pois o líder, ou pseudo líder, esse está escondido debaixo da mesa, pois ensinaram-lhe na escola que quando há um terramoto, vamos para debaixo da mesa. Mas o povo não é burro, o povo observa, e em 2021 dará a sua opinião.