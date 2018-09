Resolução de problemas ou patrocínio?

Sempre desde criança fui um apaixonado pelos ralis. Agora levo uma vida profissional dedicada aos transportes e à aviação. Quando o RVM 2018 terminou, no final da última especial de classificação, achei estranho o facto de o piloto Alexandre Camacho possuir um boné da companhia de bandeira portuguesa, a TAP (logotipo retro para que não fiquem dúvidas). Sem nada contra o piloto, aliás desde já os meus parabéns pela prova espectacular que efectuou, esta situação foi um bocado estranha, sendo a TAP uma entidade do Estado (sim o processo de privatização foi revertido). Isto tendo em conta que neste momento o dever de serviço público da TAP para com a Madeira é degradante, com os sucessivos atrasos, com os consecutivos cancelamentos, com a mercadoria transportada por partes e para não falar dos respectivos preços que efectuam competição com a nossa própria região em benefício de outros destinos. Acho incrédulo este ponto ter passado despercebido. Sobretudo quando o membro directo da equipa de pilotagem faz parte de um Governo Regional que tem um processo contra esta companhia aérea.

Sendo assim, afinal que soluções o presente governo composto pelo Sr. Dr. Pedro Calado, também então co-piloto de Alexandre Camacho, tem apresentado à TAP para melhorar o serviço para com a Madeira? Ou foi discutido só o patrocínio? Ou o processo contra a TAP já acabou e ficamos na mesma? Ou vai começar tudo outra vez quando existirem filas intermináveis no balcão da Groundforce no aeroporto? A culpa é da República? Não percebo porque se deixam os assuntos desvanecer desta forma. Os passageiros madeirenses não têm memória curta.

P.S.: Por falar em ligações aéreas, e como se tem falado imenso no Porto Santo nos últimos dias, os senhores sabiam que a taxa de passageiros cobrada no nosso(?) aeroporto e tabelada pelos senhores franceses da VINCI numa ligação Funchal-Porto Santo, é mais cara que um simples voo Schengen em Lisboa? É fantástico, não é? Fica para reflexão.

A.A.