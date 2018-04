Renegociação da dívida pública

Para haver renegociação é preciso que o devedor e os credores estejam de acordo, não dependendo de uma decisão unilateral do devedor. Temos por ex. a dívida da RAM à República (PAEF) em que o Gov. Regional quer renegociar a taxa mas o Gov. da República recusa baixar o seu lucro. Entretanto a nível da Republica, face à boa execução orçamental e aproveitando as condições favoráveis do mercado da dívida, tem sido possível reestruturar a dívida pública do País, substituindo a anterior a taxas mais elevadas por nova com juros muito mais favoráveis. Dizem os entusiastas da “renegociação”: um “imperativo patriótico” patriotismo que iria sujeitar os portugueses, tal como na Grécia, a sacrifícios muito mais pesados do que aqueles que já suportaram; “juros obscenos” quando as taxas de juro nunca estiveram tão baixas; “o controlo do défice ... em detrimento da resolução dos problemas das pessoas” quando tal é precisamente para evitar que o descontrolo das contas públicas faça com que os portugueses retornem a um tempo de austeridade pura e dura. Culpar os nossos credores pelas consequências nefastas da atual dívida excessiva de Portugal, é atribuir aos outros responsabilidades que são exclusivamente nossas, nomeadamente de um governo que endividou o País descontroladamente rumo à bancarrota. Quanto aos “agiotas” tenha-se em conta que há credores institucionais (FMI, BCE, Bancos, Seguradoras, Fundos de Pensões, F. Cap. da Seg. Social) e credores particulares e empresas que investiram em títulos da dívida, representando muitos milhares de pessoas não só em Portugal mas no estrangeiro e cujas poupanças seriam afetadas bem como a própria Segurança Social, principalmente se houvesse um “haircut” como pretende a extrema esquerda. Uma renegociação da dívida só deverá ter lugar no seio da UE e por consenso, seja através da mutualização das dívidas dos vários países ou algo semelhante, caso contrário seria uma catástrofe. Olhem para a Grécia e meditem.