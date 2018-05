Renascimento insular

É preciso deitar a doxa na sarjeta, ou melhor, as muitas doxas que abundam. Há todo um consórcio de forças que deve ser abolido do nosso cosmos mental. Começo esta crónica num tom forte para sublinhar um detalhe que tem escapado aos debates, às notícias e aos solilóquios. Digamos, estamos a ser ultrapassados. Não se trata apenas de valorizar a nossa autonomia com encontros cara-a-cara. Se para dissolver diferendos há a necessidade deste tipo de encontros, então há algo de muito errado na nossa autonomia. A todos os níveis, a nossa autonomia não pode depender de um capricho, do caracter e perfil de um chefe de Estado. Explico: lendo as notícias fica a ideia que os impasses são fruto de decisões discricionárias. O primeiro-ministro decide se será financiado o hospital, o primeiro-ministro decide se iremos pagar juros que penalizam a região, ora isto é uma evidência completa de dependência, e é reveladora de que não estamos a acautelar os nossos interesses. Estamos reféns de uma visão paternalista da autonomia, em que a autonomia pede, e o Estado, na figura do primeiro-ministro, concede. É um princípio que não é válido. Se queremos valorizar o nosso território insular, deve ser claro para o país que somos uma região que merece o orgulho nacional. Não podemos estar numa posição de inferioridade ou de arrelia, os nossos interesses não podem ser uma espécie de caridade concedida pelo Estado Português, um favor do país à região.

Mudar esta doxa requer uma atenção permanente. Acredito que há outro caminho, mais válido e coerente. Devemos acautelar a autonomia como se fosse um regime exemplar, um ducado do conhecimento e de liberdade, uma região onde o conhecimento é sacrossanto e a educação estética (sem esta não há cidadania) é comum. Devemos valorizar o nosso território, criar património e lançar as bases para que o nosso talento prospere. Há na região uma licenciosidade reacionária que nivela tudo para baixo. A ideia de uma autonomia exemplar nunca poderá vingar num estado de espírito de submissão tacanha. Vejam o Renascimento Italiano, Veneza, Florença são cidades exemplares que dedicaram muito da sua riqueza a criar cidades belas, seguir o princípio de Vitruvius na arquitetura, trazer a arte para a vida pública. Como diria um famoso físico, o futuro chega muito depressa e nós andamos muito depressa em sentidos antagónicos do nosso valor. Os nossos talentos podem vincar o seu valor, basta ver o que acontece quando são acarinhados, nutridos e salvaguardados. Não deve ser excepção, mas regra.