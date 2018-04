Renascer das Cinzas

SRS/RAM!!!Que todos nos apercebemos, que o SRS/ RAM funciona em função do paradigma que lhe deu origem, assenta sobre uma “eterna teta”. O serviço FUNCIONA mais para alimentar, conflitos de interesses privados, que servir o seu grande objectivo, que seria oferecer a todos os madeirenses e residentes na RAM, um serviço de SAÚDE, de acesso universal e gratuito: não serve o cidadão, mas serve na perfeição aos objectivos de uma medicina EGOCÊNTRICA, e mercantilizada. Ora o que se quer agora, é a sua extinção, e uma renovação total, refundação não chega para eliminar nocivos HÁBITOS de compadrio e de promiscuidade doentia entre o sector privado, que praticamente se serve, do publico e o “utiliza em proveito PRÓPRIO”, já que muitos dos seus actores, saltam ora num ora noutro.Um SURS/RAM: “Serviço ÚNICO Regional de SAÚDE”, publico, de acesso universal e totalmente gratuito, inclusive na prestação de serviços por uma privada, que seja chamada a contribuir e a intervir no sistema. Tudo antecipadamente negociado entre o governo e as entidades privadas, o cidadão, nada paga, e nada lhe é exigido. A SAÚDE, gerida e controlada por organismo publico, naquilo que em termos de capacidade de resposta, em tempo ÚTIL não lhe for POSSÍVEL responder, devidamente contratualizado a uma privada, a qual nada tem de cobrar ao cliente. O cliente/utente já é contribuinte para um sistema público, não pode ser chamado a ser um financiador da privada, por incapacidade de resposta do serviço publico. O modelo que aqui se explica existe, funciona muito bem, no Canadá, permite a EXISTÊNCIA de seguradoras e de uma actividade privada na SAÚDE, onde o ERÁRIO publico é BENEFICIADO e não corre risco de morrer á espera em listas de espera. É aqui clara a separação entre quem pratica no publico e investe na privada. A fantochada de programas de recuperação de listas CIRÚRGICAS, e a contratualização avulso, a empresas privadas, é o eternizar de um “teta na SAÚDE” que nasceu á mais de 40 anos.Vem agora o Sr. Secretario, com a iniciativa de contratualizar serviços à privada, de certeza na mira do novo hospital privado, já estendem o tapete, ou o acesso “à maminha”, sabe que existe um a clara RUPTURA de profissionais especializados, que usados até á exaustão no serviço público, como poderão estes mesmo, muitos dos quais funcionarios numa privada, dar resposta asegurando a qualidade e a segurança dos cuidados; temos 16 ANESTESISTAs no activo, mas precisamos de 40, precisamos de enfermeiros especialistas de reabilitação, os tais cruciais em cirurgias onde a mobilidade está comprometida e a função RESPIRATÓRIA também, precisamos de enfermeiros generalistas, precisamos de Auxiliares e Acção CLÍNICA, de Assistentes Operacionais, devidamente formados e treinados. Actualmente o SESARAM é uma empresa que despreza o seu capital humano, não investe, e pior, nem trata da integração de novos profissionais, onde o cliente seja atendido como o centro do sistema, e não um saco de batatas, deitado numa cama. Refundar o SRS não, sim fundar outro de novo, onde o modelo, seja realmente um sim, ao serviço do cidadão, das familias e de toda a comunidade. Aguardemos por melhores dias e por melhores politicas sociais e de SAÚDE.