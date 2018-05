Regresso a casa

Acabo de chegar de uma viagem de uma semana por um país europeu.

Sem querer parecer presunçoso, armado em globe trotter conhecedor do Mundo, eis o que encontrei à chegada a Portugal:

- No autocarro que me transportou do avião à porta da aerogare, faltava o martelinho para partir o vidro em caso de emergência (estamos a falar de um veículo a circular no interior do aeroporto, não nos transportes públicos de Almada);

- Ao chegar à dita aerogare, o coitado do técnico viu-se e desejou-se para fazer funcionar a porta automática de aceso ao interior, provocando uma aglomeração de passageiros à porta;

- Quando finalmente entrámos na aerogare, a escada rolante estava avariada, forçando todos os passageiros, a maioria dos quais com bagagem de cabine, a subir a escadaria oscilando como pinguins para um lado e para o outro;

- O autocarro “shuttle” que utilizei entre os terminais 1 e 2 do Aeroporto de Lisboa, tinha a porta de saída avariada, entreabrindo e abanando ao vento durante o trajecto, quase provocando o pânico entre os passageiros estrangeiros que estavam naquela zona do autocarro;

- Passando para o metro de Lisboa, deparei-me com o mapa esquemático da rede em carateres pequenos demais para serem visíveis sem ser em frente das zonas de saída, além do que, como são simples autocolantes não protegidos sobre as portas das carruagens, muitos nomes estavam vandalizados ;

- O sistema de voz para anunciar as paragens era inaudível (volume de som) e ininteligível (nitidez do sistema e qualidade das colunas);

- As carruagens de metro que utilizei não tinham câmaras de vigilância (em Amsterdão cada autocarro urbano tem seis câmaras);

- As pegas para os passageiros são individuais e demasiado altas (parece que só quero peguilhar, mas imaginem a luta diária de uma senhora portuguesa de 64 anos a fazer pontaria a uma pega colocada a 190 cm de altura) – deveriam ser tubos corridos com pegas plásticas penduradas, como em outras redes de metro pela Europa fora, que permitem muito maior facilidade de utilização por um maior número de passageiros;

- Comparadas com as estações de metro londrinas, as nossas são grandiosas, mas praticamente não têm escadas rolantes, essenciais para uma população cada vez mais envelhecida (o lobby do betão é mais poderoso que o lobby electro-mecânico, para já não falar das vistas curtas do decisor português);

- Em apenas um dia fui abordado por vários mendigos, usando vários estratagemas para pedir dinheiro (em sete dias por outro país europeu com 17 milhões de habitantes e com uma comunidade emigrante considerável, nunca tal me aconteceu);

-Utilizei dois táxis em Lisboa - o primeiro tinha um problema na porta traseira direita, que ficava entreaberta; o segundo (uma carrinha), não segurava o portão da bagageira na posição aberta, tendo o motorista de ficar de “sentinela” enquanto os passageiros colocavam ou retiravam a bagagem.

Quem não consegue o pequeno, muitos menos consegue o grande...

Ai Portugal, Portugal...